Ümit, Genç ve 21 Yaş Altı Avrupa Karate Şampiyonası Çekya'da 17-19 Haziran tarihlerinde düzenlenecek Ümit, Genç ve 21 Yaş Altı Avrupa Karate Şampiyonası'nda Türkiye'yi 35 milli sporcu temsil edecek. Çekya'da 17-19 Haziran tarihlerinde düzenlenecek Ümit, Genç ve 21 Yaş Altı Avrupa Karate Şampiyonası'nda Türkiye'yi 35 milli sporcu temsil edecek. Türkiye Karate Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, başkent Prag'da gerçekleştirilecek şampiyonada tatamiye çıkacak milli sporcular şunlar: Ümit milliler: Aleyna Kahveci (47 kilo kumite), Buse Kılıç (54 kilo kumite), Sümeyye Kavak (+54 kilo kumite), Savaş Öğüş (52 kilo kumite), Doğu Taş (57 kilo kumite), Yaşar Emre Görür (63 kilo kumite), Taylan Cemal Sakin (-70 kilo kumite), Süleyman Ege Ayhan (+76 kilo kumite), Elif Karaboğa (kata), Muhammed Efe Yurtseven (kata). Ümit Genç Kadın Takım Kata: Elif Karaboğa-Tuğçe Hilal Nazlıcan-Zeynep Elif Yörümez Ümit Genç Erkek Takım Kata: Görkem Aslan-Ali Efe Akbaba-Enes Sad Beşbadem Genç milliler: Hatice Sena Kayacan (48 kilo kumite), Beyaz Daşdemir (53 kilo kumite), Sena Kızılaslan (59 kilo kumite), Elif Güneş (+59 kilo kumite), İlker Eren Özel (55 kilo kumite), Hasan Celal Yıldırım (61 kilo kumite), Merabi Surmanidze (68 kilo kumite), Süleyman Aydemir (76 kilo kumite), Mustafa Aydemir (+76 kilo kumite), Hayrulnisa Çiğirdik (kata), Furkan Kaynar (kata). 21 yaş altı milliler: Bilge Solak (50 kilo kumite), Zümra Rezzan (55 kilo kumite), İrem Durmaz (61 kilo kumite), Sudenur Aksoy (68 kilo kumite), Zeyna Gaballa (+68 kilo kumite), Burak Özdemir (60 kilo kumite), Oğuzhan Ada (67 kilo kumite), Ömer Faruk Yürür (75 kilo kumite), Hasan Arslan (84 kilo kumite), Kadir Furkan Genç (+84 kilo kumite), Enes Özdemir (kata), Keyda Nur Çolak (kata). AA / Fatih Çakmak - Spor Avrupa Karate Şampiyonası Ümit Genç Türkiye Spor Haberler

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