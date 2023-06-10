Ümit Davala ve Nihat Kahveci, Socios.com Fanzone'da Taraftarlarla Maç Yaptı

UEFA Şampiyonlar Ligi finali öncesinde Türk futbolunun 2 efsanesi Ümit Davala ve Nihat Kahveci, Socios.com'un Yenikapı'daki Fanzone etkinlik alanında taraftarlarla maç yaptı. Fan Token sahibi taraftarlardan oluşan takımların kaptanlıklarını yapan 2 efsane yıllar sonra tekrar sahada kozlarını paylaştı. Taraftar etkileşim ve ödüllendirme platformu Socios.com, hem UEFA'nın Resmi Fan Token Partneri hem de finali oynayacak Manchester City ve Inter'ın Resmi Fan Token partneri olarak İstanbul'daki dev final öncesinde taraftarlara farklı deneyimler sunmaya devam ediyor.

UEFA Şampiyonlar Ligi finali öncesinde Türk futbolunun 2 efsanesi Ümit Davala ve Nihat Kahveci, UEFA'nın Resmi Fan Token Partneri Socios.com'un Yenikapı'daki Fanzone etkinlik alanında taraftarlarla maç yaptı. Platform üzerinden seçilen taraftarlar Ümit Davala ve Nihat Kahveci'nin takım kaptanlığında beyaz ve siyah takım olarak Şampiyonlar Ligi müziği eşliğinde sahaya çıktı. Tribünlerde yerli ve yabancı birçok futbolseverlerin yer aldığı özel müsabakadan Kahveci'nin takımı 4-1 galip ayrıldı.

Taraftar etkileşim ve ödüllendirme platformu Socios.com, hem UEFA'nın Resmi Fan Token Partneri hem de finali oynayacak Manchester City ve Inter'ın Resmi Fan Token partneri olarak İstanbul'daki dev final öncesinde taraftarlara farklı deneyimler sunmaya devam ediyor. 7 Haziran'da başlayan ve 11 Haziran'a kadar devam edecek UEFA etkinlik alanındaki Socios.com Fanzone'una taraftarlar büyük ilgi gösterdi.

Taraftarlar Türk futbolunun 2 efsanesi Ümit Davala ve Nihat Kahveci'nin yıllar sonra karşı karşıya geldiği maça büyük ilgi gösterdi. Fan Token sahibi taraftarlardan oluşan takımların kaptanlıklarını yapan 2 efsane yıllar sonra tekrar sahada kozlarını paylaştı. Her iki ouyucu da maç öncesi ve maç sonrası hayranları ile bol bol fotoğraf çektirip, taraftarlara imzalı formalarını armağan etti.

'TARAFTARLARLA MAÇ YAPMAK BİZİM İÇİN DE KEYİFLİ BİR DENEYİM OLDU'

Uzun bir aranın ardından yeniden Ümit Davala'ya karşı sahada mücadele eden Nihat Kahveci,

"Böylesine güzel bir organizasyonda taraftarla maç yapmak inanılmaz keyifli bir deneyimdi. Yeniden Şampiyonlar Ligi müziği eşliğinde sevgili dostum Ümit Davala ile sahaya çıktık. İyi de mücadele ettik. Ülkemizin böylesine büyük bir futbol organizasyonuna ev sahipliği yapması gurur verici bir şey. Diğer yandan bugün tribünlerden birçok farklı ülkeden gelen futbolsever vardı. Beşiktaş forması, Villareal forması, Milli Takım forması imzalatanlar oldu. Hem kendi adıma hem de dostum Ümit Davala adına güzel ve unutulmaz bir deneyim oldu diyebilirim" dedi.