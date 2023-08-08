Uluslararası Yozgat Bisiklet Günleri Düzenlenecek

Yozgat Valiliği, Yozgat Belediyesi ve Oran Kalkınma Ajansı işbirliğinde düzenlenecek olan Uluslararası Yozgat Bisiklet Günleri, 19-20 Ağustos tarihlerinde yapılacak. Yarışmada Sondan Kaçma ve MTB kategorilerinde yarışlar düzenlenecek ve dereceye giren sporculara para ödülü verilecek. Yozgat Valisi Ziya Polat, etkinlikleri geleneksel hale getirmek istediklerini belirtti.

Yozgat Valiliği, Yozgat Belediyesi ve Oran Kalkınma Ajansı işbirliğinde bu sene ikincisi düzenlenecek olan Uluslar Arası Yozgat Bisiklet Günleri 19-20 Ağustos tarihlerinde yapılacak.

Yozgat Valisi Ziya Polat Başkanlığında Uluslar arası Yozgat bisiklet günleri ile ilgili düzenlenen toplantıya Belediye Başkanı Celal Köse, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Nazif Yılmaz, Yozgat Gençlik ve Spor İl Müdürü Rasim Parlak, Oran Kalkınma Ajansı Yozgat İl Koordinatörü Doğu Sezen katıldı.

Türkiye'nin İlk Milli Parkı olan Yozgat Çamlığı Milli Parkı'nda düzenlenecek olan Bisiklet Günleri'nde Sondan kaçma ve MTB yarışları olmak üzere iki kategoride yapılacak. Kategorilerine göre ilk üç sırayı alanlara ise para ödülü verilecek.

Yapılan toplantı sonrasında konuşan Yozgat Valisi Ziya Polat, Yozgat Bisiklet Günleri gibi faaliyetleri geleneksel hale getirmek istediklerini söyledi. Bisiklet yarışmalarını 19-20 Ağustosta Türkiye'nin tam ortasında Yozgat Çamlığı Milli Parkında gerçekleştireceklerini dile getiren Vali Polat, bunun her sene geleneksel hale gelmesi için uğraştıklarını belirtti. Yaptıkları her faaliyetin kurumsal bir kimlik kazanması, geleneksel hale gelmesini istediklerini altını çizen Vali Polat, "Bu sene bisiklet yarışmalarının ikincisini yapıyoruz. İnşallah geçtiğimiz hafta yelken federasyonu başkanı buradaydı. Yelken yarışları için bir çalışma yapıyoruz. Yozgat'ın var olan potansiyelini Türkiye'ye dünyaya tanıtmak için çaba gösteriyoruz. 19-20 Ağustosta da yiğitler şehri Yozgat'a gelen misafirleri en iyi şekilde ağırlayacağız. Altyapımız bunu karşılayabilecek durumda. Devletimizin tüm kurum ve kuruluşları Yozgat'a hizmet etmek için Yozgat'ın tanıtımına katkı sağlamak için görev başında" dedi.

Yozgat Belediye Başkanı Celal Köse ise geçtiğimiz yıl Vali Ziya Polat himayelerinde Sürmeli Festivali kapsamında bisiklet yarışmasını düzenlediklerini hatırlattı. Bu sene de Vali Ziya Polat'ın himayelerinde Oran Kalkınma Ajansı destekleri ile ortaklaşa düzenledikleri Yozgat Uluslar arası Bisiklet günlerinin 19-20 Ağustos tarihlerinde gerçekleştireceğinin altını çizen Köse, "Bu yarışlarda uluslar arası sondan kaçma yarışları ve dağ bisiklet yarışmamız olacak. Parkurumuz Çamlık milli parkı olacak. Bu yarışmanın özellikle dışarıdan gelen sporcularımızın şehrimizin turizmine ve sosyal alanına katkı sağlayacağını özellikle ifade etmek istiyorum" diye konuştu. - YOZGAT