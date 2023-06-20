Uluslararası Yaşar Doğu, Vehbi Emre ve Hamit Kaplan Turnuvası yarın başlıyor

İstanbul Başakşehir Spor Kompleksi'nde düzenlenecek olan Uluslararası Yaşar Doğu, Vehbi Emre ve Hamit Kaplan Turnuvası, 14 ülkeden 250 sporcu ile yarın başlayacak ve 25 Haziran'da sona erecek. Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Şeref Eroğlu, organizasyonun tanıtım toplantısında yaptığı konuşmada, Türkiye'nin güreşteki şanlı tarihine vurgu yaparak, turnuvaya katılan tüm ülke temsilcilerine teşekkür etti.

İstanbul Başakşehir Spor Kompleksi'nde yarın başlayacak Uluslararası Yaşar Doğu, Vehbi Emre ve Hamit Kaplan Turnuvası, 25 Haziran'da tamamlanacak.

Türkiye Güreş Federasyonunun yaptığı açıklamaya göre, organizasyonda 14 ülkeden 250 sporcu mücadele edecek.

Uluslararası Yaşar Doğu, Vehbi Emre ve Hamit Kaplan Turnuvası'nın tanıtım toplantısına Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Şeref Eroğlu, Dünya Güreş Birliği (UWW) Delegesi Davor Petanjek, Türkiye Güreş Federasyonu Serbest Güreşten Sorumlu Asbaşkanı Ali Kayalı, federasyon yönetim kurulu üyesi Mehmet Tuncer ile davetliler katıldı.

Şeref Eroğlu: "İyi ki böyle başarılar yaşamış, sembol olmuş atalarımız var"

Toplantıda konuşan Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Şeref Eroğlu, Türkiye'nin bir güreş ülkesi olduğunu vurgulayarak şunları söyledi:

"Şanlı tarihi olan, şerefli mazisi olan, tarihte çok büyük güreşçileri olan bir ülkeyiz. İyi ki böyle büyük başarılar yaşamış, sembol olmuş atalarımız var. Bizler de onlardan aldığımız bu bayrağı başarıyla taşımaya çalışıyoruz. Dün Sayın Bakanımız Dr. Osman Aşkın Bak ile beraberdik. Kendisi perşembe günkü açılış törenine katılmak istediğini dile getirdi ve sizlere selamlarını iletti. Bu turnuvayı normalde biz mart ayında yapıyorduk ama biraz ertelemek durumunda kaldık. Buna rağmen biz bu alışkanlığı devam ettirmek istedik. Katılım sağlayan tüm ülke temsilcilerine teşekkür ediyor, şükranlarımı sunuyorum. Azerbaycanlı kardeşlerimiz de burada. Gerek Azerbaycan'da olsun gerek burada olsun biz hep beraberiz. Diğer ülke katılımcıları da burada, herkese çok teşekkür ediyorum, hoş geldiniz diyor ve başarılar diliyorum." ifadelerini kullandı.