Uluslararası Yaşar Doğu, Vehbi Emre ve Hamit Kaplan Turnuvası'nın ilk günü tamamlandı

Uluslararası Yaşar Doğu, Vehbi Emre ve Hamit Kaplan Turnuvası'nın ilk gün mücadeleleri sona erdi.

Başakşehir Spor Kompleksi'nde gerçekleştirilen turnuvanın ilk gününde grekoromen stil 55, 63, 72, 82 ve 97 kilolarda mücadeleler yapıldı.

14 ülkeden 250 sporcunun katıldığı organizasyonun ilk gününde madalya kazanan sporcular şöyle:

55 Kilogram

1. Şerif Kılıç (Türkiye)

2. Mohammad Mahdi Javaheri Farid (İran)

3. Şervan Çınar (Türkiye)

63 Kilogram

1. Enes Başar (Türkiye)

2. Mehmet Çeker (Türkiye)

3. Amirmohammad Yar Mohammadzei (İran)

3. Kaly Sukaimanov (Kırgızistan)

72 Kilogram

1. Fritsch Robert (Macaristan)

2. Sajjad Imentalabfoumani (İran)

3. Abdullah Toprak (Türkiye)

3. Murat Dağ (Türkiye)

82 Kilogram

1. Hasan Berk Kılıç (Türkiye)

2. Jamal Esmaelikhatoonabad (İran)

3. Szilvassy Erik (Macaristan)

97 Kilogram

1. Metehan Başar (Türkiye)

2. Ahmadiyev Murad (Azerbaycan)

3. Beytullah Kayışdağ (Türkiye)

3. Levai Tamas (Macaristan)

Güreş Federasyonu Başkanı Eroğlu

Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Şeref Eroğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türk güreş tarihine dikkati çekerek, "Güreş deyince bir tarih akla geliyor. Geçmişi madalyalarla ve hikayelerle dolu bir branş. Türk sporunun lokomotifi. Yine bir turnuva heyecanı. Bu turnuvalar bizim için bir araç amaç değil. 16-24 Eylül Sırbistan'da yapılacak Dünya Şampiyonası'na hazırlanıyoruz. Orada 1 haftalık serüven olacak. İlk 5'e giren sporcularımız 2024 Paris Olimpiyatları'na katılmaya hak kazanacak." diye konuştu.

Avrupa Şampiyonası'nın ardından sporcuların yoğun tempoyla turnuvalara hazırlandığını aktaran Eroğlu, şöyle devam etti:

"Türk güreşinin amacı geçen yılki madalya sayısına ulaşmak. Geçen yıl Sırbistan'da 65 yıl aradan sonra dünya şampiyonasında 4 altın madalya almıştık. 4 tane de bronz almıştık. Her sporcumuz dünya şampiyonluğunu kendine hedef koymuş. Zor olacak ama imkansız olmayacak. Milletimizin yüzünü yine güldürmek istiyoruz. Yeni bir tarih yazmak istiyoruz."

Türkiye'nin organizasyon kapasitesine de değinen Eroğlu, sözlerini şöyle tamamladı:

"Organizasyon demek imkan demek. Yeni sporcuların kendini ispat etmesi ve kazanımlar demek. Ağustos ayında 17 Yaş Altı Dünya Şampiyonası var. Bu turnuva onun bir hazırlığı ya da antrenmanı diyebiliriz. Yetkililer, salonda eksik var mı onu görecek. Binin üzerinde sporcu gelecek, 1500 misafir bekliyoruz. Ülke olarak çok büyük organizasyonlara ev sahipliği yapan bunların altından rahat kalkan bir durumdayız."