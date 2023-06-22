Uluslararası Yaşar Doğu, Vehbi Emre ve Hamit Kaplan Turnuvası'nda Türkiye takım halinde şampiyon oldu

Uluslararası Yaşar Doğu, Vehbi Emre ve Hamit Kaplan Turnuvası'nın ikinci gününde Türkiye, grekoromen stil 60, 67, 77, 87 ve 130 kilolarda müsabakaları kazanarak toplamda 220 puanla takım halinde şampiyonluğu elde etti. İran ikinci, Macaristan üçüncü oldu. Turnuvanın üçüncü gününde serbest stilde ve kadınlarda müsabakalar başlayacak.

Uluslararası Yaşar Doğu, Vehbi Emre ve Hamit Kaplan Turnuvası'nın ikinci gününde karşılaşmalar sona erdi.

Başakşehir Spor Kompleksi'nde gerçekleştirilen turnuvada grekoromen stil 60, 67, 77, 87 ve 130 kilolarda müsabakalar gerçekleşti. Türkiye, topladığı 220 puanla takım halinde şampiyonluğu elde ederken, İran 169 puanla ikinci, Macaristan ise 111 puanla üçüncü oldu.

Organizasyonun ikinci gününde madalya kazanan sporcular şu şekilde:

60 kilogram

1. Kerem Kamal ( Türkiye )

2. Meysam Karamali Dalkhani (İran)

3. Kazım Tikence ( Türkiye )

3. Mert İlbars ( Türkiye )

67 kilogram

1. Saeid Morad Gholi Esmaeili Leivesi (İran)

2. Mustafa Safa Yıldırım ( Türkiye )

3. Murat Fırat ( Türkiye )

3. Furkan Yıldız ( Türkiye )

77 kilogram

1. Cengiz Arslan ( Türkiye )

2. Gurban Gurbanov (Azerbaycan)

3. Amin Yavar Kaviyaninejad

3. Abdurrahman Kalkan ( Türkiye )

87 kilogram

1. David Losonczi (Macaristan)

2. Istvan Takacs (Macaristan)

3. Mahammad Ahmadiyev (Azerbaycan)

3. Pejman Soltanmorad Poshtam (İran)

130 kilogram

1. Osman Yıldırım ( Türkiye )

2. Fatih Bozkurt ( Türkiye )

3. Morteza Rasoul Alghosi (İran)

3. Sarkhan Mammadov (Azerbaycan)

Turnuvanın açılış töreni gerçekleşti

Turnuvanın açılış töreninde konuşan İstanbul Gençlik ve Spor İl Müdürü Prof. Dr. Burhanettin Hacıcaferoğlu, yapılan organizasyonun bir vefa örneği olduğunu söyleyerek, "Ata sporumuz diye gurur duyduğumuz Türk güreşi, son yıllarda artarak devam eden başarılarıyla göğsümüzü kabartmaya devam etmektedir. Turnuvanın bizim için başarılı geçmesini temenni ediyorum." şeklinde konuştu.

Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Şeref Eroğlu ise yaptığı konuşmada, milli güreşçilerin tarih yazacaklarına inandıklarını söyleyerek, "Grekoromen Güreş Milli Takımı, dünya şampiyonu oldu. Büyüklerde geçtiğimiz yıl 17 madalya kazanarak madalya rekoru kıran sporcularımız, bu sene Zagreb'de de 17 madalya kazanarak bu rekoru egale etti. Türkiye Güreş Federasyonu olarak göreve geldiğimizden bu yana hep büyük maçları kazanmaya çalışıyoruz ve bu hedef doğrultusunda ilerliyoruz." ifadelerini kullandı.

Turnuvanın üçüncü gününde serbest stilde ve kadınlarda müsabakalar başlayacak.