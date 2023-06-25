Uluslararası Yaşar Doğu, Vehbi Emre ve Hamit Kaplan Güreş Turnuvası sona erdi

Başakşehir Spor Kompleksi'nde düzenlenen turnuvanın son gününde serbest stilde 61, 97, 125 kilo ve kadınlarda 53, 68, 76 kilo müsabakaları gerçekleştirildi. Türkiye, serbest stilde takım halinde şampiyon olurken, kadınlarda da şampiyonluğu elde etti. Organizasyonun son gününde madalya kazanan sporcular da açıklandı.