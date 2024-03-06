Üye Girişi
Haberler

Uluslararası Yaşar Doğu, Vehbi Emre ve Hamit Kaplan Güreş Turnuvası Antalya'da Başlıyor

Güncelleme:

Uluslararası Yaşar Doğu, Vehbi Emre ve Hamit Kaplan Güreş Turnuvası yarın Antalya'da başlayacak. Turnuvada 25 ülkeden 600'ün üzerinde sporcu mücadele edecek.

Uluslararası Yaşar Doğu, Vehbi Emre ve Hamit Kaplan Güreş Turnuvası yarın Antalya'da başlayacak.

Türkiye Güreş Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Kepez'deki Turgut Özal Spor Salonu'nda gerçekleştirilecek turnuvada 25 ülkeden 600'ün üzerinde sporcu mücadele edecek.

Efsane milli güreşçiler Yaşar Doğu, Hamit Kaplan ve Vehbi Emre'nin isimlerini taşıyan turnuvanın teknik toplantısı, Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Şeref Eroğlu, Türk Güreş Vakfı Başkanı Ahmet Ayık, Dünya Güreş Birliği Protokol Direktörü Önder Yakşi, Dünya Güreş Birliği Delegesi Lütfü Atay, antrenörler ve davetlilerin katılımıyla yapıldı.

Toplantının açılış konuşmasını yapan Şeref Eroğlu, "Hepinizin bildiği gibi bu sene Uluslararası Yaşar Doğu, Vehbi Emre ve Hamit Kaplan Turnuvamızı cennet ilimiz Antalya'da yapıyoruz. 25 ülkeden 600'ün üzerinde sporcumuz burada. Kazasız belasız güzel maçların olduğu bir turnuva diliyorum. Herkese şimdiden başarılar diliyorum. ifadelerini kullandı.

Turnuva, 10 Mart Pazar günü sona erecek.

Kaynak: AA / Spor

Hamit Kaplan Yaşar Doğu Antalya Spor Uluslararası Spor Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Altınok Öz kimdir? İYİ Parti İstanbul Kartal Belediye Başkan adayı Altınok Öz kimdir? DEVA Partisi Bartın adayı Erdi Işık kimdir? 2024 DEVA Partisi Bartın belediye başkan adayı kim? DEVA Partisi Zonguldak adayı Mustafa Çınar kimdir? 2024 DEVA Partisi Zonguldak belediye başkan adayı kim? DEVA Partisi Yozgat adayı Mesut Yıldırım kimdir? 2024 DEVA Partisi Yozgat belediye başkan adayı kim? Kübra Dursun kimdir? İYİ Parti İstanbul Kadıköy Belediye Başkan adayı Kübra Dursun kimdir? DEVA Partisi Yalova adayı Aslı Üresin kimdir? 2024 DEVA Partisi Yalova belediye başkan adayı kim? Pelin Sellitepe Turan kimdir? İYİ Parti İstanbul Güngören Belediye Başkan adayı Pelin Sellitepe Turan kimdir? Erhan Özkan kimdir? İYİ Parti İstanbul Gaziosmanpaşa Belediye Başkan adayı Erhan Özkan kimdir? Barbaros Hayrettin Mahiroğulları kimdir? İYİ Parti İstanbul Fatih Belediye Başkan adayı Barbaros Hayrettin Mahiroğulları kimdir? Emel Bilenoğlu kimdir? İYİ Parti İstanbul Eyüpsultan Belediye Başkan adayı Emel Bilenoğlu kimdir? Muharrem Yıldız kimdir? İYİ Parti İstanbul Esenyurt Belediye Başkan adayı Muharrem Yıldız kimdir? Şeh Ömer Ara kimdir? İYİ Parti İstanbul Esenler Belediye Başkan adayı Şeh Ömer Ara kimdir? Özgür Güneş Öçalan kimdir? İYİ Parti İstanbul Çekmeköy Belediye Başkan adayı Özgür Güneş Öçalan kimdir? İsmail İp kimdir? İYİ Parti İstanbul Çatalca Belediye Başkan adayı İsmail İp kimdir? Nejat Durmuş kimdir? İYİ Parti İstanbul Büyükçekmece Belediye Başkan adayı Nejat Durmuş kimdir?
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title