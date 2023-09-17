Uluslararası Vestel Manisa Yarı Maratonu tamamlandı

- Uluslararası Vestel Manisa Yarı Maratonu heyecanı sona erdi

2 bin sporcunun katıldığı maratonda dereceye girenler ödüllendirildi

MANİSA - Manisa'da Vestel'in öncülüğünde bu yıl ikincisi organize edilen "Uluslararası Vestel Manisa Yarı Maratonu" renkli görüntülere sahne oldu. Yaklaşık 2 bin kişinin katıldığı Yarı Maraton heyecanı şehri sararken, maratonda dereceye giren sporculara ödülleri takdim edildi.

Geçen yıl büyük bir katılımla ilk kez düzenlenen Uluslararası Vestel Manisa Yarı Maratonu'nun ikincisi bugün düzenlendi. Türkiye'de sporun en önemli destekçilerinden Vestel tarafından Manisa Büyükşehir Belediyesi ve Manisa Organize Sanayi Bölgesi iş birliğiyle gerçekleştirilen yarı maratona bu yıl yaklaşık 2 bin kişi katılım sağladı. Manisa Hükümet Konağı önünde başlayan ve Avrupa'nın tek alan üzerinde kurulu en büyük fabrikalarından Vestel City'den geçen Uluslararası Vestel Manisa Yarı Maratonu, elit atletlerin de katılımıyla; 5, 10 ve 21 kilometrelik üç koşuya ek olarak çocuk koşusunu da kapsayan 4 etapta düzenlendi.

2. Uluslararası Vestel Manisa Yarı Maratonu'nda erkeklerde 01: 04: 22'lik derecesiyle Frankline Keıtanyı Ngelel, kadınlarda 01: 14: 36 ile Ivyne Jeruto lagat birinciliği göğüsledi. Kadınlarda Ezgi Kaya ikinci, Maria Kolpakova üçüncü olurken, erkeklerde ise Meshack Kımutaı Kıbıl ikinci, Hüseyin Can ise üçüncülük elde etti.

Yarı Maraton heyecanına ayrıca Türkiye Atletizm Federasyonu aracılığıyla 9 kişilik elit atlet grubu ve 4 yabancı uyruklu elit atlet de katılım sağladı.

"Toplumsal fayda oluşturmak için en etkili yol spora yatırım yapmak"

2. Uluslararası Vestel Yarı Maratonu dolayısıyla açıklamalarda bulunan Vestel CEO'su Ergün Güler, "20 bin kişiyi aşan istihdamı, dünyanın 160'tan fazla ülkesine yönelik ihracatı, Manisa ve ülke ekonomisine sunduğu geniş katkının yanında Vestel, toplumsal gelişimin ivme kazanması için sorumluluk alan bir marka. İnsana, topluma yatırım yapmayı ilke edinen bir kurum olarak biliyoruz ki, toplumsal fayda oluşturmak için en etkili yol spora yatırım yapmak. Bu farkındalıkla 30 yıldan fazla bir süredir sporun farklı dallarını destekliyoruz. Başta voleybol olmak üzere cimnastik, futbol, hentbol, yelken dallarındaki sponsorluklarımızla, spor yatırımlarında öncü rol üstlendik. Son olarak Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu'nun ana sponsoru olarak spor sponsorluklarımızın kapsamını genişlettik. Spor yatırımlarımızı sürdürülebilir kılmayı ve desteklediğimiz spor dallarının marka değerini yükseltmeyi başardığımız için gururluyuz" dedi.

Manisa'nın Vestel için ayrı ve özel bir önem taşıdığına dikkat çeken CEO Güler, "Tüm üretimimizi, Avrupa'nın tek alan üzerine kurulu en büyük üretim komplekslerinden Vestel City'de gerçekleştiriyoruz. Manisa'da geliştirdiğimiz teknolojiyi dünyanın dört bir yanına ulaştırıyoruz. Kıymetli çalışma arkadaşlarımızın katkılarıyla oluşturduğumuz ekonomik değerin yanı sıra, şehrin sosyo-ekonomik açılardan gelişimine ivme kazandırmak için sorumluluk alıyoruz. Yarı maratonumuz Manisa ile özdeşleşecek, Manisa ile anılacak projelerden biri haline dönüştü. Bu yıl ikinci kez düzenlediğimiz Uluslararası Vestel Yarı Maratonu, Manisa'nın simgelerinden biri haline gelecek.

Desteklerini sunarak projeye değer katan Manisa Valiliği, Manisa Büyükşehir Belediyesi, Manisa İl Emniyet Müdürlüğü ve Manisa Organize Sanayi Bölgesi Yönetimine, Türkiye Atletizm Federasyonu'na, Sayın Valimiz Enver Ünlü 'ye, kıymetli başkanlarımıza ve emeği geçen tüm ekiplere teşekkürlerimi sunuyorum" diye konuştu.