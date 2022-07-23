Uluslararası ve Ulusal Atlı Dayanıklılık Yarışmaları Çanakkale'de sürüyor

Uluslararası ve Ulusal Atlı Dayanıklılık Yarışmaları, Çanakkale'deki Kocadere Kamp Alanı'nda devam ediyor.

Uluslararası Binicilik Federasyonu ile Türkiye Binicilik Federasyonunun iş birliğiyle düzenlenen etkinliğe; Türkiye, Katar, Dubai ve Lübnan'dan 150 sporcu atlarıyla katılıyor.

Gelibolu Yarımadası'ndaki Kocadere Kamp Alanı'nda devam eden yarışlarda katılımcılar sıcak havaya rağmen performanslarını sergiliyor.

Yarışmacılar 120 kilometreye varan etabın dönüşünde hakem kontrolünden geçerken, atlar ise görevliler tarafından suyla serinletiliyor.

Binicilik sporcusu ve antrenörü Nergis Pehlivan, gazetecilere yaptığı açıklamada, söz konusu etkinlikte 34 kilometrelik parkurun bulunduğunu söyledi.

Atların parkuru tamamladıktan sonra geri geldiğini anlatan Pehlivan, "Veteriner kontrolüne girdikten sonra sağlıklı çıkan atlar, devam etme hakkını kazanıyor ve 100 veya 120 kilometreyi bu şekilde tamamlıyoruz. Parkuru tamamlayan binicilerimiz Balkan Şampiyonası'nda yarışmaya hak kazanacaklar." dedi.

Yarışmanın veteriner hekimlerinden Ali Taşkın Özdemir ise atlı dayanıklılığın Türkiye'de en hızlı gelişen branşlardan olduğunu bildirdi.

Bulgaristan'dan yarışma için gelen veteriner delege Krasimira İvanova da Türkiye'de bulunmaktan duyduğu mutluluğu dile getirerek, "Bu kadar fazla katılım ve bu kadar güzel bir organizasyon olması çok sevindirici. Burada her şey çok güzel planlanmış. Arazi çok güzel. Çok güzel bir yarışma olduğunu ve olacağını düşünüyorum." diye konuştu.

Etkinlik, yarın yapılacak final yarışması ve ödül töreniyle sona erecek.