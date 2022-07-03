ULUSLARARASI SREBRENİCA BOŞNAK SOYKIRIMI ANMA KOŞUSU'NUN 2'NCİSİ YAPILDI

13 ilden yaklaşık bin kadar sporcunun katıldığı koşu saat 09.00'da Yeşilköy Balıkçılar Meydanı'ndan start aldı. Florya'ya kadar koşarak toplam 8 bin 372 metrelik mesafe kat eden sporcular, yine başlangıç noktasında koşuyu sonlandırdı. Koşuya katılan sporseverlere de katılım belgesi ve anı madalyası verildi.

KOŞUYA KATILANLARDAN MESAJLAR...

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Demirören Haber Ajansı / Spor