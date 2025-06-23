Uluslararası Sportif Gençlik Değişimi Projesi Balıkesir'de Gerçekleşti

Uluslararası Sportif Gençlik Değişimi Projesi Balıkesir'de Gerçekleşti
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Balıkesir Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından hayata geçirilen proje kapsamında Türk ve Alman genç sporcular, antrenmanlar ve etkinliklerle bir araya geldi. Sporcular, teknik çalışmaların yanı sıra kültürel gezilerle de hem spor hem de kültürel etkileşim sağladı.

Balıkesir Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından hayata geçirilen 'Uluslararası Sportif Gençlik Değişimi Projesi' kapsamında Almanya'nın SV Fellbach Güreş Kulübü'nde yer alan genç sporcular ile İvrindi ilçe tesislerimizde güreş antrenmanlarını sürdüren gençler, Balıkesir'de bir araya geldi.

Program boyunca Türk ve Alman gençler, birçok farklı etkinlikte yer aldı. Teknik çalışmalar, çift antrenmanlar ve doğa içinde yapılan cross training uygulamaları sayesinde sporcular fiziksel kapasitelerini artırdı. Balıkesir'in tarihi ve turistik noktalarını gezip şehir turuna katılan sporcular, şehrin kültürel mirasını keşfederek hem tarihi hem de doğal güzellikler hakkında bilgi sahibi oldu. Gönen'de düzenlenen yağlı güreş müsabakalarını izleyerek Türk güreş geleneğiyle tanıştılar. Seminerler ve sosyal etkinlikler sayesinde farklı kültürlerden gelen katılımcılar arasında güçlü bir iletişim ağı kuruldu. Ortak antrenmanlar, sporcuların teknik gelişimlerine katkı sağlarken, aralarındaki dayanışma ve samimiyeti de artırdı. Dil ve kültür farklılıklarına rağmen, sporun evrensel dili gençleri bir araya getirerek güçlü bir bağ oluşmasını sağladı.

Balıkesir Gençlik ve Spor İl Müdürü Adem Özalp, bu tür projelerin gençlerin gelişim yolculuğunda önemli bir yere sahip olduğunu belirterek, "Uluslararası düzeyde yürüttüğümüz bu organizasyonların, gençlerimizin hem kişisel hem de sportif gelişimine önemli katkılar sağladığını gözlemliyoruz. Farklı kültürlerle kurulan ilişkiler, gençlerin dünyaya daha açık ve anlayışlı bir bakış açısıyla yaklaşmalarını sağlıyor. Sporun birleştirici gücüyle kurulan bu etkileşimler zamanla kalıcı dostluklara dönüşüyor. Aynı zamanda gençlerde özgüven, sorumluluk bilinci ve sosyal uyum konularında da olumlu gelişmeler yaşandığını memnuniyetle görüyoruz. Bu tür projeleri arttırarak gençlerimizi ulusal ve uluslararası düzeyde desteklemeye devam edeceğiz" İfadelerinde bulundu. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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