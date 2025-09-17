Uluslararası Runkara Yarı Maratonu 5 Ekim'de Yapılacak

Ankara'da 5 Ekim tarihinde düzenlenecek Uluslararası Runkara Yarı Maratonu'nun basın toplantısı gerçekleştirildi.

Ankara Valiliği himayesinde, Gençlik ve Spor Bakanlığı, Türkiye Atletizm Federasyonu, Ankara Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, Ankara Büyükşehir Belediyesi, Altındağ Belediyesi, Ankara GSM Spor Kulübü, Ankara Ticaret Odası ve Ankara Kent Konseyinin koordinasyonunda düzenlenecek yarı maraton, Spor Toto'nun ana sponsorluğunda ve 78 Event organizasyonuyla 5 Ekim Pazar günü üçüncü kez koşulacak.

Ankara Ticaret Odası Meclis Salonu'ndaki toplantıya Ankara Vali Yardımcısı Cem Afşin Akbay, Ankara Gençlik ve Spor İl Müdürü Mustafa Çelik, Ankara Kent Konseyi Başkanı ve Ankara Ticaret Odası Başkan Vekili Halil İbrahim Yılmaz ile 78 Event Genel Müdürü Ömer Kafkas katıldı.

Cem Afşin Akbay, Ankara'nın uluslararası bir yarışa ev sahipliği yapmasının önemli olduğunu belirterek, "Henüz üçüncü yılımızda World Athletics takvimine girmek Ankara adına çok değerli bir başarıdır. Bu yarış, sadece sporcuları değil, tüm kenti kapsayan bir heyecan yaratıyor. Ankara'nın spor turizmi potansiyelini artıracak bu organizasyonu, her geçen yıl daha da büyüterek devam ettirmeyi hedefliyoruz." ifadelerini kullandı.

Organizasyonun şehrin spor kültürüne katkı sağlayacağını aktaran Mustafa Çelik, "Runkara'nın her yıl büyüyerek Ankara'nın uluslararası marka değerine katkı sunacağına inanıyoruz. Bu organizasyon, gençlerin spora yönelmesi için de çok önemli bir fırsat. Yarı maraton, Ankara'nın, sporun her alanında daha görünür hale gelmesini sağlayacak." diye konuştu.

Halil İbrahim Yılmaz, yarışın yalnızca bir spor etkinliği olmadığını vurgulayarak, "Ankara Yarı Maratonu kentin kültürel, ekonomik ve sportif gelişiminin güçlü bir göstergesidir. Ankara'nın dünya başkentleriyle aynı kulvarda yer alması ve bu maratonun World Athletics takvimine girmesi, şehrimiz adına büyük bir kazanımdır." değerlendirmesinde bulundu.

Organizasyonun binlerce sporcuyu buluşturacağına dikkati çeken Ömer Kafkas, "Ankara, spor organizasyonlarıyla dünya başkentleri arasında hak ettiği yeri alacaktır." ifadesini kullandı.

Runkara Yarış Direktörü Can Korkmazoğlu da Runkara gibi organizasyonların daha geniş kitlelere ulaşması için her zaman katkı sunmaya devam edeceklerini ifade etti.

Başkent Millet Bahçesi önünden başlayacak yarışta, 21 kilometrelik yarı maratonun yanı sıra 10 kilometre, 6 kilometre ve aile koşuları kategorilerinde organizasyon yapılacak. Organizasyon, Cumhuriyet'in başkenti Ankara'nın 102. yılına ithaf edilecek.

Maraton ve aile koşuları için kayıtlar 1 Ekim'e kadar "runkara.com.tr" adresinden yapılabilecek.