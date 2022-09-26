Uluslararası Rumkale Su Sporları Festivali Spor Haberleri Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen "UluslararasıRumkale Su Sporları Festivali" programında SANKO Okulları beş derece ile döndü. Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen "UluslararasıRumkale Su Sporları Festivali" programında SANKO Okulları beş derece ile döndü. SANKO Okulları, "Uluslararası Rumkale Su Sporları Festivali"ne yüzme öğretmenleri Meltem Kalkan, Mehmet Ali Karakuş, öğrencileri Kadirhan Sağlam, Ali Emre Simitçi, Defne Su Demirbakan ve Beril Tanrıtanır ile katıldı. Yüzme yarışmasında Kadirhan Sağlam ikinci, Meltem Kalkan üçüncü, Defne Su Demirbakan beşinci, Beril Tanrıtanır altıncı, Türkiye Olimpiyat Hazırlık Merkezi (TOHM) Sporcusu Ali Emre Simitçi ise yedinci oldu. SANKO Okulları Genel Müdürü Fırat Mümtaz Asyalı, Rumkale Su Sporları Festivali yüzme yarışmasına katılan tüm öğretmen ve öğrencilerini kutlayarak başarılarının devamını diledi. - GAZİANTEP Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor Gaziantep Büyükşehir Belediyesi su Spor Haberler

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