Uluslararası 'Road Race Kırıkkale 2.2' Bisiklet Yarışları Devam Ediyor

Uluslararası 'Road Race Kırıkkale 2.2' bisiklet yarışları 2'nci günde devam etti

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Burak CAN/KIRIKKALE, (DHA)- KIRIKKALE'de düzenlenen uluslararası 'Road Race Kırıkkale 2.2' bisiklet yarışı, 2'nci gününde 'elit erkekler' 164 kilometre etabıyla devam etti.

Uluslararası Bisiklet Birliği ve Türkiye Bisiklet Federasyonu tarafından düzenlenen 164 kilometrelik 'Road Race Kırıkkale 2.2' bisiklet yarışının 2'nci günü, Kırıkkale Millet Bahçesi önünde başladı. 14 takımdan 53 sporcunun yer aldığı yarış öncesi düzenlenen törene, Kırıkkale Valisi Bülent Tekbıyıkoğlu, Türkiye Bisiklet Federasyonu Asbaşkanı Bahattin Akyön ve çok sayıda vatandaş katıldı. Vali Tekbıyıkoğlu, Kırıkkale'nin ilk defa bir uluslararası organizasyona ev sahipliği yaptığını belirterek, "Bu güzel organizasyona iştirak eden vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum. Geçen yıl ilimizde düzenlenen 'Türkiye Bisiklet Şampiyonası 7'nci Etap Puanlı Yol Yarışları'nın çok kıymetli sonuçları oldu. Sporcular, teknik heyet ve yardımcı arkadaşlar buradan memnuniyetle döndü. Bu kapsamda bugün daha büyük bir organizasyona ev sahipliği yapıyoruz. İşler çok iyi gidiyor, bu iş daha da büyüyecek" diye konuştu.

Tekbıyıkoğlu ve Türkiye Bisiklet Federasyonu Asbaşkanı Akyön tarafından yapılan çekiliş sonrası 30 vatandaşa bisiklet hediye edildi. Daha sonra protokol üyeleri ile vatandaşların katılımıyla 3 kilometrelik halk turu yapıldı. (DHA)