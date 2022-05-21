Uluslararası Para Badminton Bahreyn Turnuvası sona erdi - Haberler

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Uluslararası Para Badminton Bahreyn Turnuvası sona erdi

AA - Fatih Gazioğlu - Spor
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Uluslararası Para Badminton Bahreyn Turnuvası sona erdi

Uluslararası Para Badminton Bahreyn Turnuvası tamamlanırken, milli sporcular 1 altın, 1 gümüş ve 3 bronz olmak üzere toplam 5 madalya kazandı.

Uluslararası Para Badminton Bahreyn Turnuvası tamamlanırken, milli sporcular 1 altın, 1 gümüş ve 3 bronz olmak üzere toplam 5 madalya kazandı.

Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, 25 ülkeden 155 sporcunun katılımıyla başkent Manama'da gerçekleştirilen organizasyon sona erdi.

Madalya kazanan milli sporcular şöyle:

SL3 Tekler: Halime Yıldız "Altın"

SL4 Tekler: Tuğçe Çelik "Gümüş"

WH2 Tekler: Emine Seçkin "Bronz"

WD-SL3-SU5 Çift Kadınlar: Halime Yıldız ve Tuğçe Çelik "Bronz" (Bu kategoride sporcuların her birine madalya verilmiştir.)

AA / Fatih Gazioğlu - Spor

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