Uluslararası Para Badminton Bahreyn Turnuvası sona erdi - Haberler

Uluslararası Para Badminton Bahreyn Turnuvası sona erdi
AA - Fatih Gazioğlu - Spor
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Uluslararası Para Badminton Bahreyn Turnuvası tamamlanırken, milli sporcular 1 altın, 1 gümüş ve 3 bronz olmak üzere toplam 5 madalya kazandı.
Uluslararası Para Badminton Bahreyn Turnuvası tamamlanırken, milli sporcular 1 altın, 1 gümüş ve 3 bronz olmak üzere toplam 5 madalya kazandı.
Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, 25 ülkeden 155 sporcunun katılımıyla başkent Manama'da gerçekleştirilen organizasyon sona erdi.
Madalya kazanan milli sporcular şöyle:
SL3 Tekler: Halime Yıldız "Altın"
SL4 Tekler: Tuğçe Çelik "Gümüş"
WH2 Tekler: Emine Seçkin "Bronz"
WD-SL3-SU5 Çift Kadınlar: Halime Yıldız ve Tuğçe Çelik "Bronz" (Bu kategoride sporcuların her birine madalya verilmiştir.)
AA / Fatih Gazioğlu - Spor