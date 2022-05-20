Uluslararası Para Badminton Bahreyn Turnuvası - Haberler

Bahreyn'de düzenlenen Uluslararası Para Badminton Turnuvası'nda mücadele eden milli sporcular Tuğçe Çelik ve Halime Yıldız, bronz madalya kazandı.

Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, başkent Manama'da gerçekleştirilen organizasyon, 25 ülkeden 155 sporcunun katılımıyla devam ediyor.

Turnuvanın 4'üncü gününde çift kadınlar kategorisinde mücadele eden milli sporcular Tuğçe Çelik ve Halime Yıldız, bronz madalya elde etti.

Türkiye'nin 8 milli sporcuyla temsil edildiği organizasyon, yarın sona erecek.