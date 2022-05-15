Uluslararası MTB Kupası yarışları sona erdi - Haberler

KAYSERİ (DHA) - Kayseri'nin UNESCO Dünya Mirası Geçici listesinde yer alan Koramaz Vadisi'nde gerçekleştirilen 3 ülkeden 36 sporcunun katıldığı Uluslararası MTB (Dağ Bisikleti) Kupası yarışlarının birinci etabı sona erdi.

Türkiye Bisiklet Federasyonu ile Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından Uluslararası Koramaz Vadisi MTB (Dağ Bisikleti) Kupası Yarışlarının birinci etabı bugün yapılan yarışlarla sona erdi. Yarışlar Veske Mahallesi'nde gerçekleştirildi. 3 ülkeden 36 sporcunun katıldığı yarışlar 4,5 kilometreden oluşan parkurda erkekler 7, kadınlar 4 tur pedal çevirdi. Yarışlar ödül töreni ile sona erdi. Ödül törenine Türkiye Bisiklet Federasyonu Asbaşkanı Bahattin Akyön, Kayseri Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı, Melikgazi İlçe Jandarma Komutanı KD. Yüzbaşı Cuma Kavak, Kayseri Üniversitesi Rektörü Kurtuluş Karamustafa ve Kayseri Erciyes A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Murat Cahit Cıngı, sporcular, antrenörler ve görevliler katıldı. Tören sonrası Eliminatör MTB Kupası yarışı Elit Erkekler ve Kızlarda dereceye giren sporculara madalya ve kupaları verildi. Bugün yapılan yarışlar sonucu Vekse MTB Kupası Yarışı Elit Erkeklerde; Denis Sergiyenko (Kazakistan) birinci, Yegor Karassyov (Kazakistan) ikinci ve Emre Yavuz (Türkiye) üçüncü oldu. Vekse MTB Kupası Yarışı Elit Kadınlar kategorisinde; Alina Sarlıkova (Kazakistan) birinci, Azize Bekar (Türkiye) ikinci ve Sevim Gerçek (Türkiye) üçüncü oldu. Vekse MTB Kupası Yarışı Genç Erkeklerde Emre Yuca (Türkiye) birinci, Parsam Shahsavari (İran) ikinci, Serdar Kara (Türkiye) üçüncü oldu.

Ödül töreni sonrası Demirören Haber Ajansı'na açıklamalarda bulunan Eliminatör MTB Kupası yarışı Elit Erkekler birincisi Süleyman Safa Temel ise "Malatya'dan geliyorum. 4 kategoride yarıştım. Bunun 3'ünde kürsüdeydim. Ayrıca Eliminatör MTB Kupası yarışı Elit Erkekler kategorisinde birinci oldum. Milli formayı kürsüye çıkarttım çok mutluyum. Kayseri'de 2 yarışa daha katılacağız. 2024 Paris Olimpiyatlarına kadar puan toplayacağız. Hedefimiz 3 Türk sporcu olarak olimpiyatlara gitmek" ifadelerini kullandı.