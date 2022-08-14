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Uluslararası MTB Cup Maraton Serisi Bisiklet Yarışları başladı

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Uluslararası MTB Cup Maraton Serisi Bisiklet Yarışları başladı

Ayçiçeği Bisiklet Vadisi'nden detaylar Yarışların başlaması ve dron detaylı Yarışmadan dron detaylar Sporcuları parkurda ilerlemesi Uluslararası MTB Cup Maraton Serisi Bisiklet Yarışları başladı Sakarya'daki yarışlara katılan 9 ülkeden katılan 28 sporcu, 110 kilometrelik parkuru geçecek SAKARYA...

Ayçiçeği Bisiklet Vadisi'nden detaylar

Yarışların başlaması ve dron detaylı

Yarışmadan dron detaylar

Sporcuları parkurda ilerlemesi

Uluslararası MTB Cup Maraton Serisi Bisiklet Yarışları başladı

Sakarya'daki yarışlara katılan 9 ülkeden katılan 28 sporcu, 110 kilometrelik parkuru geçecek

SAKARYA - Uluslararası Bisiklet Birliği (UCI) tarafından düzenlenen MTB Cup Maraton Serisi Bisiklet Yarışları, Sakarya'da başladı.

Elit erkekler ve elit kadınlar kategorilerinde gerçekleştirilen yarışlara 9 ülkeden 28 sporcu katılıyor. Alandüzü, Uzunköy, Yukarıdereköy ve Esentepe'yi kapsayan parkurda pedal çeviren sporcular, yaklaşık 110 kilometrelik zorlu etabı geçerek Ayçiçeği Bisiklet Vadisi'nde yarışı tamamlayacak.

Bu arada Cumhurbaşkanlığı himayelerinde Sakarya Büyükşehir Belediyesinin ev sahipliğinde Ayçiçeği Bisiklet Vadisi'nde MTB Cup Maraton Serisi Bisiklet Yarışları'yla devam eden "Bisiklet Fest", 28 Ağustos'a kadar sürecek.

Festival kapsamında, 17 Ağustos'ta Sakarya MTB Cup Gece Yarışı, 21 Ağustos'ta UCI Eliminator Dünya Kupası, 25-28 Ağustos'ta ise Tour of Sakarya yarışları düzenlenecek.

Etkinlikler kapsamında ayrıca, 25 Ağustos'tan itibaren de EXPO Fuarı ziyarete açık olacak.

AA / Ömer Faruk Cebeci - Spor

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