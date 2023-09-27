Uluslararası Modern Pentatlon Birliği Olimpik Sıralama Yarışları İspanya'da başladı

Uluslararası Modern Pentatlon Birliği (UIPM) Olimpik Sıralama Yarışları'nın ikincisi, İspanya'nın başkenti Madrid'de başladı. 35 ülkeden 150 sporcu, 2024 Paris Olimpiyat Oyunları için kota puanı almak için mücadele edecek.

Uluslararası Modern Pentatlon Birliği (UIPM) Olimpik Sıralama Yarışları'nın ikincisi, İspanya'nın başkenti Madrid'de başladı.

Türkiye Modern Pentatlon Federasyonunun açıklamasına göre, 1 Ekim Pazar günü sona erecek organizasyonda, 35 ülkeden 150 sporcu 2024 Paris Olimpiyat Oyunları için kota puanı almak mücadelesi verecek.

UIPM Olimpik Sıralama Yarışları'nın İspanya etabında Türkiye'yi 4 kadın ve 4 erkek sporcu temsil ediyor. Kadınlar kategorisinde İpek Akşin, Sesim Alpuğan, Sıdal Aslan ve Yaren Nur Polat yer alırken; erkek pentatletler arasında Buğra Ünal, Dora Nusretoğlu, Eren Kıvanç Taşyaran ve Tolga Topaklı bulunuyor.

Organizasyonun ilk gününde kadınlar kategorisinde eleme yarışları tamamlanacak. Erkekler kategorisi eleme müsabakaları ise yarın gerçekleştirilecek.

Elemeleri geçen 36 kadın ve 36 erkek sporcu, 29-30 Eylül tarihlerinde yapılacak yarı finalde mücadele edecek. Yarı finali geçen 18 kadın ve 18 erkek sporcu ise 1 Ekim'de yapılacak finallerde en iyi sıralama puanı için yarışacak.

Sıralama yarışında en iyi dereceyi alan sporcu, 2024 Paris Olimpiyatları'na yönelik oluşacak dünya sıralaması listesinde 40 puanı hanesine yazdıracak.