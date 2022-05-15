Uluslararası Modern Pentatlon Birliği Dünya Kupası - Haberler

Milli sporcular İlke Özyüksel ve Buğra Ünal çifti, Bulgaristan'da düzenlenen Uluslararası Modern Pentatlon Birliği (UIPM) Dünya Kupası üçüncü etabı Karışık Bayrak Yarışı müsabakalarında üçüncü olarak bronz madalya elde etti.

Türkiye Modern Pentatlon Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Albena kentinde düzenlenen organizasyonun son gününde Karışık Bayrak Yarışı müsabakaları gerçekleştirildi.

11 ülkenin katıldığı Dünya Kupası Üçüncü Etap Karışık Bayrak Yarışı'nda Türkiye'yi İlke Özyüksel ve Buğra Ünal çifti temsil etti.

Yeni modern pentatlon formatıyla sırasıyla binicilik, eskrim bonus round, yüzme ve laser run şeklinde gerçekleşen bayrak yarışında İlke Özyüksel ve Buğra Ünal çifti binicilik, eskrim bonus raunt, yüzme ve lazer run etaplarından toplam 1310 puanla üçüncülük başarısı elde etti.

Böylece UIPM'in Mısır, Macaristan ve Bulgaristan'da gerçekleştirilen Dünya Kupası etaplarında milliler toplamda 3 bronz madalya kazandı.

Dünya Kupası'nın dördüncü etabı ilk kez 7 Haziran'da Ankara'da gerçekleştirilecek.

Ardından yine ilk kez yeni formatlı ilk UIPM Dünya Kupası Finali de Ankara'da, Türkiye Modern Pentatlon Federasyonunun ev sahipliğinde organize edilecek.