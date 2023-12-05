Uluslararası Mersin Maratonu Tanıtıldı

Bu yıl 5'incisi düzenlenecek Uluslararası Mersin Maratonu'nun tanıtım toplantısı gerçekleştirildi. Maraton, 10 Aralık'ta 'Elite Label' kategorisine alınan ve Türkiye'de yapılan iki maratondan biri olan organizasyonun tanıtım filmi ve parkur güzergahlarıyla gerçekleştirilecek. Maratonda 25 ülkeden 1711 sporcu yarışacak.

Bu yıl 5'incisi düzenlenecek "Uluslararası Mersin Maratonu"nun tanıtım toplantısı gerçekleştirildi. Büyükşehir Belediyesi Kongre ve Sergi Sarayı'nda düzenlenen toplantıya; Başkan Vahap Seçer, Türkiye Atletizm Federasyonu Başkanı Fatih Çintimar, sporcular ve çok sayıda davetli katıldı. "Herkes Koşar Mersin'e" sloganıyla 10 Aralık'ta düzenlenecek Dünya Atletizm Birliği tarafından 'Elite Label' kategorisine alınan ve Türkiye'de bu kategoride yapılan iki maratondan biri olma özelliği taşıyan organizasyonun tanıtım filmi ve parkurların güzergahları gösterildi. 25 ülkeden 104'ü yabancı sporcu olmak üzere toplam 1711 sporcunun yarışacağı maraton; 42 kilometre, 10 kilometre, Paten Yarışı ve Halk Koşusu kategorilerinden oluşacak.

ÇİNTİMAR: TÜRKİYE BİR ATLETİZM ÜLKESİ

Mersin'in atletizm için önemli şehirlerden birisi olduğunu kaydeden Türkiye Atletizm Federasyonu Başkanı Fatih Çintimar, iklim, tesis ve yapısal anlamda Türkiye'de ve dünyada koşulabilecek en iyi merkezlerden birisi olduğunu söyledi. Atletizmin her döneminde Mersin'den bir yıldızın çıktığını vurgulayan Çintimar, "Bu yıldızlardan birisi Nevin Yanıt, birisi Burcu Yüksel ve Ersu Şaşma. Tabii bu saydıklarımla birlikte birçok ismimiz ve değerimiz var ama bunlar şu an hem bizim hem Avrupa'nın hem de dünyanın yıldızı olan sporcularımız. Ersu Şaşma, olimpiyat finalisti ve umarım bu olimpiyatta da hem ülkemize hem de Mersin'e madalyayı kazandıracak" diye konuştu.

"Artık Türkiye bir atletizm ülkesidir" diyen Çintimar, "Bu yıl koşulan yol koşulları ve bizim liglerimizde yapılan yarışmalarla birlikte 300 binin üzerinde insanımız yarışmış koşmuş ve koşmaya devam ediyor. Atletizm yılın her gününde koşulan müsabakalarla aralık ayının son haftasında da yarışımız var. Ocak ayının 3'ünde de yarışımız var" dedi.

PARKUR SPORCULARIN BEĞENİSİNİ TOPLADI

Pazar günü yapılacak olan maratonda koşacak sporcu Ruth Kenet, "İlk defa Mersin'e geliyorum ve burada olmaktan çok mutluyum. Elimden gelen en iyi dereceyle koşmaya çalışacağım Pazar günü" dedi.

Yarı maratonda en iyi derecesinin 68 dakika 22 saniye olduğunu kaydeden Kenet, "Pazar günü maratonda bunun daha üzerine çıkmayı hedefliyorum" ifadelerine yer verdi.

Mersin'in kendisi için önemli bir yere sahip olduğunu kaydeden sporcu Ramazan Özdemir, "Yıllardır gelip burada koşuyoruz ve en iyilerin koştuğu illerden birisi" diye konuştu. Mersin'de olimpiyat barajının geçilebilir olduğuna inandığı için bu maratonu tercih ettiğini söyleye Özdemir, çok güzel bir organizasyon olduğunu belirterek katkı sunanlara teşekkür etti.

Kenya'dan gelen sporcu Hillary Kipchumba ise "Mersin'e bu daveti için teşekkür ediyorum. Bu benim Mersin Maratonu'na ilk gelişim, çok güzel bir parkuru var. İnanıyorum ki Pazar da en iyi derecemi yapacağım. Tüm organizasyon ekibine de teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.

SEÇER: MERSİN; COĞRAFYASI, İKLİMİ VE DOĞASI GEREĞİ SPORA UYGUN BİR KENT

5. Uluslararası Mersin Maratonu'nun basın lansmanında konuşan Başkan Vahap Seçer, Mersin'in spora uygun bir kent olduğunu belirterek, "Mersin hem coğrafya özellikleri hem iklim yapısı hem de doğası itibarıyla spora uygun bir kent. Özellikle atletizm sporunun da fevkalade yapılabileceği ortamları sunan bir kent. Tarihsel süreç de bu değerlendirmelerimizi doğruluyor. Bu kent eğer Federasyon Başkanı tarafından atletizm kenti olarak değerlendirilebiliyorsa demek ki dolu dolu atletizm geçmişi olan, atletizme çok değerli şampiyonlar, sporcular kazandıran bir kent hüviyetindedir. 10 Aralık Pazar günü 4 farklı kategoride yapacağız. 42 kilometrelik maratonumuzda 20 ülkeden 55'i yabancı olmak üzere 342 sporcumuz var. Yine 10 kilometrelik bir yarışımız var. 13 ülkeden 44'ü 1174 sporcu katılacak. Paten yarışımız var. 2 ülkeden 5'i yabancı sporcu olmak üzere 63 sporcumuz mücadele edecek. Mersin halkını 10 Aralık'ta saat 11.30'da Özgecan Aslan Meydanı'na davet ediyorum. Ben de katılacağım, Tarsus'ta Uluslararası Tarsus Yarı Maratonu halk koşusuna da katılmıştım. Parkuru da tamamlamıştık. Çok da keyifli bir koşu olmuştu. Mersinleri ve Mersin dışından gelen yurttaşlarımızı bekliyoruz. Hep beraber halk koşusunu gerçekleştirmek istiyoruz" diye konuştu.