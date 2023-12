Uluslararası Mersin Maratonu'nda 4 Kategoriyle Yarışlar Düzenlenecek

Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin bu yıl 5.'sini gerçekleştireceği Uluslararası Mersin Maratonu, 42 kilometre, 10 kilometre, paten yarışı ve halk koşusu olmak üzere 4 kategoride düzenlenecek. 24 ülkeden 104 yabancı sporcunun katılacağı maratonda, derece girenlere para ödülü verilecek.

Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin Gençlik ve Spor Hizmetleri Daire Başkanlığı bünyesinde bu yıl 5.'si gerçekleşecek olan Uluslararası Mersin Maratonu için kayıtlar devam ediyor. Mersin Büyükşehir Belediyesi Kongre ve Sergi Sarayı'nda gerçekleştirilen lansman toplantısında Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, son durumla ilgili bilgi verdi. Mersin'in her anlamda spora uygun bir kent olduğunu belirten Seçer, "Atletizm sporunun da çok rahat yapılabileceği bir kent. Zaten federasyon başkanı tarafından bu kent atletizm kenti olarak değerlendiriliyorsa gerçekten bu kentin buna uygun olduğunu gösteriyor. Böyle bir kentte olmak bizleri mutlu ediyor. Sportif faaliyetler aslında insanları dünyanın 4 bir yanında dil, din, mezhep ayrımı yapmadan bir araya getiren çok önemli organizasyonlardır. Sporcular barış elçileridir. Kültürleri biryerden bir yere taşıyan kültür elçileridir. Sporcular farklı kentlere giderek bir anlamda medeniyetleri buluşturuyorlar. Onun için de sportif faaliyetleri önemsiyoruz. Yerel yönetim olarak da bunun gibi birçok etkinliğin altına da imza atıyoruz" dedi.

"4 farklı kategoride maratonumuzu düzenleyeceğiz"

Bu yıl maratonu 'Herkes Koşar Mersin'e' mottosuyla düzenleyeceklerini vurgulayan Seçer, "4 farklı kategoride maratonumuzu düzenleyeceğiz. 42 kilometrelik maratonumuzda 20 ülkeden 55'i yabancı 342 sporcumuz var. Yine 10 kilometrelik yarışımıza 13 ülkeden 44'ü yabancı bin 174 sporcu katılacak. Paten yarışımız var. Burada da 2 ülkeden 5'i yabancı 63 sporcumuz mücadele edecek. Halk koşumuz var. Bu koşumuza herkesi bekliyoruz. Halk koşumuzun müracaatları yarış yapılacak süreye kadar devam ediyor. Mersin halkını 10 Aralık'ta saat 11.30'da Özgecan Aslan Meydanı'na davet ediyorum" diye konuştu.

Bu yılki maratonun 'Elite Label' kategorisinde olduğunu dile getiren Başkan Seçer, "Parkurun düz, iklimin ılıman olması sebebiyle 2024 Yaz Olimpiyatları'na katılım için sporcuların kota alabileceği, barajı aşabileceklerini düşündüğümüz bir yarış olacaktır. Toplamda 94 bin Dolar para ödülü var. Türk sıralamasında ise 700 bin TL olacak. Yarışı bitiren her sporcuya madalya verilecek. Son kayıtımız yarın sona eriyor. Kayıtlar internet üzerinden yapılabilecek" şeklinde konuştu.

"Artık Türkiye bir atletizm ülkesidir"

Türkiye Atletizm Federasyonu (TAF) Başkanı Fatih Çintimar ise Mersin'in Türk atletizmi için çok önemli bir il olduğunun altını çizerek, "Hem iklimsel olarak hem tesis olarak hem de yapısal anlamda sıfır rakımda Türkiye'nin ve dünyanın en iyi antrenman yapılabileceği, yarış koşulabileceği merkezlerden birisi. Seyfi Alanya ile burada başlamış olan bir atletizm kültürüne sahip bir şehrimiz. Atletizmde her dönemde Mersin'den bir yıldız çıkmıştır. Son olarak işte Ersu Şaşma var. Ersu, olimpiyat kotası alan 5 sporcumuzdan birisi. Dünya olimpiyat finalisti oldu. İnşallah bu olimpiyatlarda da hem ülkemizi hem de Mersin'e madalya kazandıracak olan sporcumuz. 15 yıl önce Mersin'de başlayan bir maraton yarışması halen devam ediyor. Türkiye'de yarı maraton ve maratonların sayısı 200'ü geçti. Her müsabakaya da binlerce kişinin katılımını görüyoruz. Artık Türkiye bir atletizm ülkesidir. Yüzlerin koştuğu yine yüzbinlerin seyrettiği bir spor oldu. Bu yıl koşulan yol koşuları ile bizim yapmış olduğumuz yarışmalarla birlikte 300 binin üzerinde insanımız yarışmış, koşmuş ve koşmaya devam ediyor. Atletizm yılın her döneminde yapılan bir spordur. Atletizm sporların anasıdır. Biz de Türkiye'de yapılan bu tür organizasyonlara sahip çıkıyoruz. Bu tür organizasyonlara katkı sunan herkese teşekkür ediyorum" dedi.

Maraton, 10 Aralık'ta 42 kilometre, 10 kilometre, paten yarışı ve halk koşusu kategorilerinde yapılacak. Dünya Atletizm Birliği tarafından 'Elite Label' kategorisine alınan maraton, bu özelliğiyle Türkiye'de bu kategoriye alınan ikinci maraton olma özelliği taşıyor. Ayrıca Mersin Maratonu, 2024 yılında Paris'te yapılacak Yaz Olimpiyatları'na katılım için sporcuların kota alabilecekleri bir yarış olması nedeniyle sporcular için büyük önem taşıyor. Uluslararası Mersin Maratonu'nda kadınlar ve erkeklerde 1.'ye 15 bin, 2.'ye 10 bin, 3.'ye ise 7 bin 500 Dolar ödül verilecek. Maraton, Türk sıralamasında ise kadınlar ve erkekler kategorilerinde birinciye 15 bin, ikinciye 12 bin, üçüncüye ise 10 bin lira ödül verilecek. 10 kilometre ödülleri ise birinciye 10 bin, ikinciye 8 bin, üçüncüye 6 bin lira şeklinde olacak. - MERSİN