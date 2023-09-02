Uluslararası Mersin Maratonu Kayıtları Başladı

Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin düzenlediği Uluslararası Mersin Maratonu için kayıtlar başladı. Maraton, 10 Aralık'ta farklı kategorilerde gerçekleştirilecek ve sporcular için büyük önem taşıyor.

Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin, Gençlik ve Spor Hizmetleri Daire Başkanlığı bünyesinde bu yıl 5'incisi düzenlenecek olan Uluslararası Mersin Maratonu için kayıtlar başladı. Maraton 10 Aralık'ta 42 kilometre, 10 kilometre, Paten Yarışı ve Halk Koşusu kategorilerinde yapılacak.

Dünya Atletizm Birliği tarafından 'Elite Label' kategorisine alınan maraton, bu özelliğiyle Türkiye'de bu kategoriye alınan ikinci maraton olma özelliği taşıyor. Ayrıca Mersin Maratonu; 2024 yılında Paris'te yapılacak Yaz Olimpiyatlarına katılım için sporcuların kota alabilecekleri bir yarış olması nedeniyle sporcular için büyük önem taşıyor.

5. Uluslararası Mersin Maratonu heyecanı 7-8-9 Aralık 2023tarihlerinde Özgecan Aslan Barış Meydanı'nda yapılacak fuarla başlayacak. Kayıtların sadece internet üzerinden yapılacağı maraton için son kayıt tarihi2 Aralık 2023.

Uluslararası Mersin Maratonu'nda Kadınlar ve Erkeklerde 1'inciye 15 bin, 2'nciye 10 bin, 3'üncüye ise 7 bin 500 Amerikan Doları ödül verilecek. Maraton Türk Sıralamasında ise Kadınlar ve Erkekler kategorilerinde birinciye 15 bin, ikinciye 12 bin, üçüncüye ise 10 bin lira ödül verilecek. 10 kilometre ödülleri ise birinciye 10 bin, ikinciye 8 bin, üçüncüye 6 bin lira şeklinde olacak.

Yaş sıralamasında ise kadınlarda 35-39 yaş, 40-44 yaş, 45-49 yaş, 50-54 yaş, 55-59 yaş, 60-64 yaş ve 65 üzeri yaş kategorilerinde ilk 3'e girenler ile erkeklerde 35-39 yaş, 40-44 yaş, 45-49 yaş, 50-54 yaş, 55-59 yaş, 60-64 yaş, 65-69 yaş, 70-74 yaş, 75-79 yaş ve 80 üzeri yaş kategorilerinde ilk 3'e girenler ödül alacak. Ödül kapsamında birincilere 7 bin 500, ikincilere 5 bin, üçüncülere 2 bin 500 lira verilecek. Detaylı bilgi www.mbbspor.org adresi üzerinden alınabilecek.

PATEN YARIŞINDA PARKUR 42 KİLOMETRE

15-50 yaş arası herkesin katılabileceği Paten Yarışı'na, 18 yaş altındaki sporcular anne veya babadan alınan muvafakatname ile katılabilecek. Katılımcılar; Fitness, Urban, Agresif, Speed, Street Hockey gibi inline skate türündeki tüm patenleri kullanabilecek. Kask kullanmanın zorunlu olduğu parkurda, zaman ölçümü ise yarışmacılara verilecek olan çiplerle yapılacak.

ULUSLARARASI MERSİN MARATONU KAYIT ÜCRETLERİ

Uluslararası Mersin Maratonu kayıt ücretleri 19 Temmuz - 30 Eylül günleri arasında 50 lira, 1 Ekim -17 Kasım günleri arasında 75 lira, 18 Kasım - 4 Aralık günleri arasında ise 100 TL olarak belirlendi.