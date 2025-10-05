Haberler

Uluslararası Mersin Cup 14 Yaş Altı Tenis Turnuvası'nda Şampiyonlar Belli Oldu

Mersin'de düzenlenen Uluslararası Mersin Cup 14 Yaş Altı Avrupa Tenis Turnuvası'nda dereceye giren sporcular açıklandı. Türkiye'nin yanı sıra birçok ülkeden toplam 62 sporcunun katıldığı turnuvanın finalinde madalya ve plaketler sahiplerini buldu.

Gençlik ve Spor Bakanlığının desteğiyle Uluslararası Tenis Federasyonu ve Türkiye Tenis Federasyonu iş birliğinde organize edilen turnuvanın final müsabakaları, Mersin Tenis Yelken ve Yüzme Spor Kulübü'ndeki kortlarda yapıldı.

Organizasyonda Türkiye'nin yanı sıra Rusya, Kazakistan, Romanya, İsviçre, Fas, Mısır, Ukrayna, Polonya ve Hollanda'dan 62 sporcu mücadele etti.

Müsabakaların sonucunda erkekler, kadınlar, çift erkekler ve çift kadınlar kategorilerinde şampiyonluğa ulaşan sporculara madalya ve plaket takdim edildi.

Uluslararası Mersin Cup 14 Yaş Altı Avrupa Tenis Turnuvası'nda ilk iki sırayı alan sporcular şunlar:

Erkekler:

1. Aras Yalçınkaya

2. Robin Ivan (Romanya)

Kadınlar:

1. Ece Şen

2. Polina Lazarenko (Kazakistan)

Çift erkekler:

1. Evgeny Egorov (Rusya)-Vadim Safonov (Rusya)

2. Abulkharir Kassengaliyev (Kazakistan)-Piotr Szczerek (Polonya)

Çift kadınlar:

1. Polina Lazarenko (Kazakistan)-Emiliya Starusseva (Kazakistan)

2. Milina Podlesnaya (Kazakistan)-Vlada Shek (Kazakistan)

Kaynak: AA / Serkan Avci - Spor
