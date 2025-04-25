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Uluslararası Meriç Kürek Yarışları Edirne'de Başladı

Uluslararası Meriç Kürek Yarışları Edirne'de Başladı
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Edirne'de düzenlenen Uluslararası Meriç Kürek Yarışları, 300'ü aşkın sporcunun katılımıyla eleme müsabakalarıyla başladı. Yarışlar, 25-27 Nisan tarihleri arasında devam edecek.

EDİRNE'de, Türkiye Kürek Federasyonu tarafından düzenlenen 300'ü aşkın sporcunun katıldığı ' Uluslararası Meriç Kürek Yarışları' eleme müsabakalarıyla başladı.

Edirne Valiliği ve TED Edirne Koleji desteğiyle, Türkiye Kürek Federasyonu tarafından 25-27 Nisan tarihleri arasında düzenlenen Uluslararası Meriç Kürek Yarışları, 2000 metrelik Meriç Nehri parkurunda, eleme yarışlarıyla start aldı. Yurtiçi ve yurt dışından 20'den fazla kulübün, 300'ü aşkın sporcuyla katıldığı yarışlarda ilk gün sporcular, 15 farklı kategoride nehirde kürek çekti.

Azerbaycan'dan da sporcuların katıldığı yarışlarda cumartesi günü eleme turları 17 kategoride devam edecek ve 27 Nisan Pazar günü final müsabakalarıyla son bulacak. Yarışlar Türkiye Kürek Federasyonu Youtube kanalından da canlı olarak izlenebilecek.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
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