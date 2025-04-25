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Uluslararası Meriç Kürek Yarışları Edirne'de Başladı

Uluslararası Meriç Kürek Yarışları Edirne'de Başladı
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Edirne'de düzenlenen Uluslararası Meriç Kürek Yarışları, 2000 metrelik parkurda 15, 17, 19 yaş altı ve akademi kategorilerindeki eleme yarışlarıyla start aldı. Elemelerde başarılı olan sporcular, finallerde yarışma şansı elde edecek.

Uluslararası Meriç Kürek Yarışları, Edirne'de başladı.

Meriç Nehri'ndeki 2000 metrelik parkurda düzenlenen organizasyon, 15, 17, 19 yaş altı ve akademi kategorilerindeki eleme yarışlarıyla başladı.

Elemelerde başarı olan sporcular, hafta sonu yapılacak finallerde mücadele etmeye hak kazanacak.

Yarışlar pazar günü sona erecek.

Kaynak: AA / Gökhan Balcı - Spor
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