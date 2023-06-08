Uluslararası Meis Kaş Yüzme Yarışı 16 Ülkeden 193 Sporcunun Katılımıyla Gerçekleştirilecek

Kaş Belediyesi tarafından düzenlenen Likya Kaş Kültür Sanat Festivali'nin kapanış etkinliği olan Uluslararası Meis Kaş Yüzme Yarışı, 16 ülkeden 193 sporcunun katılımıyla 25 Haziran'da gerçekleştirilecek. Sporcular Yunanistan'ın Meis Adası'yla Antalya'nın Kaş ilçesi arasındaki 7 kilometrelik parkurda kulaç atacak. Ironman şampiyonu Sera Sayar, Manş Denizi'ni yüzerek geçen en genç Türk sporcu Aysu Türkoğlu, dünya yüzme rekortmeni Ahmet Nakkaş ve ultra maraton yüzücü Bengisu Avcı gibi isimlerin yer alacağı organizasyona, 16 ülkeden 193 sporcu katılacak.

Uluslararası Meis Kaş Yüzme Yarışı, 16 ülkeden 193 sporcunun katılımıyla 25 Haziran'da gerçekleştirilecek.

Kaş Belediyesi tarafından bu yıl 17'ncisi düzenlenen Likya Kaş Kültür Sanat Festivali'nin kapanış etkinliği olan organizasyonda, sporcular Yunanistan'ın Meis Adası'yla Antalya'nın Kaş ilçesi arasındaki 7 kilometrelik parkurda kulaç atacak.

"Barış ve Dostluk" sloganıyla düzenlenecek organizasyon, Kaş Belediyesi ve Radisson Blue Kaş ana sponsorluğunda, Gençlik ve Spor Bakanlığı, Kaş Kaymakamlığı ve Türkiye Yüzme Federasyonu destekleriyle gerçekleştirilecek.

Ironman şampiyonu Sera Sayar, Manş Denizi'ni yüzerek geçen en genç Türk sporcu Aysu Türkoğlu, dünya yüzme rekortmeni Ahmet Nakkaş ve ultra maraton yüzücü Bengisu Avcı gibi isimlerin yer alacağı organizasyona, 16 ülkeden 193 sporcu katılacak.

Yüzücülerin, Meis Adası'nda Kaş'a doğru kulaç atacakları yarışma saat 09.00'da start alacak.