Uluslararası Masterlar Kısa Kulvar Yüzme Şampiyonası Kırklareli'nde Başladı

Kırklareli Kapalı Yüzme Havuzu'nda düzenlenen Uluslararası Masterlar Kısa Kulvar Yüzme Şampiyonası, Türkiye, Yunanistan ve KKTC'den toplam 380 sporcunun katılımıyla başladı.

Uluslararası Masterlar Kısa Kulvar Yüzme Şampiyonası, Kırklareli'nde başladı.

Türkiye Yüzme Federasyonunca 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü dolayısıyla Kırklareli Kapalı Yüzme Havuzu'nda düzenlenen organizasyona Türkiye'nin yanı sıra Yunanistan ve KKTC'den 187'si kadın olmak üzere 380 sporcu katıldı.

Gençlik ve Spor İl Müdür Vekili Hakan Güvenç, şampiyonaya ev sahipliği yapmaktan mutluluk duyduklarını söyledi.

Kentin adını sporla duyurmak istediklerini ifade eden Güvenç, "Burada önemli olan, madalyalar kadar spora olan sevgi ve dostlukların güçlenmesidir. Bu güzel atmosferin herkese keyifli anılar bırakmasını diliyorum." dedi.

Güvenç, şampiyonada mücadele edecek sporculara başarılar diledi.

Konuşmaların ardından yarışlara start verildi. Şampiyona, 10 Kasım Pazartesi günü sona erecek.

Kaynak: AA / Özgün Tiran - Spor
