Uluslararası Masterlar Kısa Kulvar Kış Yüzme Şampiyonası Yalova'da düzenlenecek
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Türkiye Yüzme Federasyonu tarafından düzenlenecek olan Uluslararası Masterlar Kısa Kulvar Kış Yüzme Şampiyonası, 8-10 Aralık tarihlerinde Yalova'da yapılacak. Yarışmada FINA kuralları geçerli olacak ve kayıt için son başvuru tarihi 6 Aralık Çarşamba olarak belirlendi.
Uluslararası Masterlar Kısa Kulvar Kış Yüzme Şampiyonası Yalova'da düzenlenecek.
Türkiye Yüzme Federasyonundan yapılan açıklamaya göre organizasyon, 8-10 Aralık tarihlerinde Merkez Kapalı Yüzme Havuzu'nda gerçekleştirilecek.
Yarışmada Uluslararası Yüzme Federasyonu (FINA) kuralları uygulanacak. Kayıt için son başvuru tarihi 6 Aralık Çarşamba olarak belirlendi.
Kaynak: AA / Spor