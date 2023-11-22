Haberler

Uluslararası Masterlar Kısa Kulvar Kış Yüzme Şampiyonası Yalova'da düzenlenecek

Son Güncelleme:
Spor Haberleri
Abone Ol

Türkiye Yüzme Federasyonu tarafından düzenlenecek olan Uluslararası Masterlar Kısa Kulvar Kış Yüzme Şampiyonası, 8-10 Aralık tarihlerinde Yalova'da yapılacak. Yarışmada FINA kuralları geçerli olacak ve kayıt için son başvuru tarihi 6 Aralık Çarşamba olarak belirlendi.

Uluslararası Masterlar Kısa Kulvar Kış Yüzme Şampiyonası Yalova'da düzenlenecek.

Türkiye Yüzme Federasyonundan yapılan açıklamaya göre organizasyon, 8-10 Aralık tarihlerinde Merkez Kapalı Yüzme Havuzu'nda gerçekleştirilecek.

Yarışmada Uluslararası Yüzme Federasyonu (FINA) kuralları uygulanacak. Kayıt için son başvuru tarihi 6 Aralık Çarşamba olarak belirlendi.

Kaynak: AA / Spor

Türkiye Yalova Spor Haberler

title