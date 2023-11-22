Haberler ›› Spor ›› Uluslararası Masterlar Kısa Kulvar Kış Yüzme Şampiyonası Yalova'da düzenlenecek

Uluslararası Masterlar Kısa Kulvar Kış Yüzme Şampiyonası Yalova'da düzenlenecek

Türkiye Yüzme Federasyonu tarafından düzenlenecek olan Uluslararası Masterlar Kısa Kulvar Kış Yüzme Şampiyonası, 8-10 Aralık tarihlerinde Yalova'da yapılacak. Yarışmada FINA kuralları geçerli olacak ve kayıt için son başvuru tarihi 6 Aralık Çarşamba olarak belirlendi.