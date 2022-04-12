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Uluslararası Latmos koşusu tamamlandı

İhlas Haber Ajansı - Spor
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Uluslararası Latmos koşusu tamamlandı

Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından yöre ve spor turizminin geliştirilmesi, aynı zamanda bölge ekonomisine katkı olması amacıyla Milas'ın Kapıkırı mahallesinde "3'üncü Uluslararası Latmos Ultra Maratonu" düzenlendi.

MUĞLA (İHA) - Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından yöre ve spor turizminin geliştirilmesi, aynı zamanda bölge ekonomisine katkı olması amacıyla Milas'ın Kapıkırı mahallesinde "3'üncü Uluslararası Latmos Ultra Maratonu" düzenlendi.

Türkiye'nin yüzde yüz keçi parkuru olarak geçen ve bu yıl 'Zamanda yolculuk' sloganıyla gerçekleştirilen yarışlara 11 ülkeden 400 yerli ve yabancı sporcu katıldı. 10K Latmos Lake Trail, 17K Latmos Short Trail ve 45K Latmos Ultra Maraton olmak üzere 3 kategoride yarışan sporculara Latmosu koşarak keşfettiler. - MUĞLA

Uluslararası Latmos koşusu tamamlandı

Uluslararası Latmos koşusu tamamlandı

Uluslararası Latmos koşusu tamamlandı

Uluslararası Latmos koşusu tamamlandı

Uluslararası Latmos koşusu tamamlandı

İhlas Haber Ajansı / Spor

Büyükşehir Belediyesi, Türkiye, Muğla, Spor, Haberler

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