KONYA'da 26 ülkeden sporseverlerin katılım sağladığı 'Uluslararası Konya Yarı Maratonu' koşuldu. Yarı maratonun ardından binlerce kişi halk koşusuna katıldı.

Konya Büyükşehir Belediyesi ile Selçuklu Otizmli Bireyler Vakfı (SOBE), 'İyiliğe Koşuyoruz' temasıyla 'Uluslararası Konya Yarı Maratonu' düzenledi. 10 kilometrelik koşu, 21 kilometrelik yarı maraton ve halk koşusu olarak 3 kategoride bu yıl ikincisi düzenlenen organizasyonun gelirleri ise otizmli öğrencilerin eğitim gördüğü Selçuklu Otizmli Bireyler Eğitim (SOBE) Vakfı'na bağışlanacak. 26 ülkeden 15 bin sporseverin katıldığı yarışlarda ilk olarak 10 kilometrelik etap koşuldu.

10 kilometre kadınlar yarışında; 00: 37: 10'luk derecesiyle Gamze Bulut Duvar birinci, 00: 37: 39'la Ezgi Kaya ikinci, 00: 38: 25'lik derecesiyle Merve Karakaya üçüncü oldu.

10 kilometre erkekler yarışında; 00: 31: 55'lik derecesiyle İsmail Taşyürek birinci, 00: 32: 09'la Taner Tunçtan ikinci, 00: 32: 59'la İbrahim Karateker de üçüncü oldu.

Daha sonra 21 kilometrelik yarı maraton koşuldu. Bu yarışta 01: 03: 32'lik derecesiyle Frankline Keitanyi Ngelel birinci, 01: 03: 37'lik derecesiyle Sang Benard Cheruiyot ikinci, 01: 04: 06'lık derecesiyle Ayetullah Aslanhan ise üçüncü oldu. 21 kilometre kadınlar yarışında 01: 10: 30'luk derecesiyle Ivyne Jeruto Lagat birinci, 01: 13: 46 ile Derya Kunur ikinci, 01: 16: 10'luk derecesiyle Bahar Atalay ise üçüncü oldu. Yarışlarda dereceye girenlere düzenlenen törenle protokol üyeleri tarafından ödülleri verildi.

MARATON, HALK KOŞUSUYLA TAMAMLANDI

Yoğun katılımın olduğu 2. Uluslararası Konya Yarı Maratonu, 2,7 kilometrelik halk koşusuyla sona erdi.