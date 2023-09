- Uluslararası Kayseri Yarı Maratonu yapıldı

25 farklı ülkeden yüzlerce sporsever koştu

KAYSERİ - Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından 3.'sü bu yıl 'Mimar Sinan' temasıyla düzenlenen Uluslararası Kayseri Yarı Maratonu, Türkiye'nin farklı illerinden gelen sporcuların yanı sıra 25 farklı ülkeden katılan sporcuların kıyasıya rekabetine sahne oldu.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç'ın 150. yılda 150 proje çerçevesinde Spor A.Ş. tarafından 'Mimar Sinan' temasıyla düzenlenen ve dikkati üzerine çeken Uluslararası Kayseri Yarı Maratonu'nda bu yıl 25 ülkeden yabancı koşucu ve 40 elit sporcu katılım sağladı. Uluslararası Kayseri Yarı Maratonu açılış törenine, Vali Gökmen Çiçek, AK Parti Milletvekili Hulusi Akar, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Türkiye Atletizm Federasyonu Başkanı Fatih Çintimar, AK Parti İl Başkanı Fatih Üzüm, ilçe belediye başkanları, Kayseri Büyükşehir Belediyesi Spor A.Ş. Müdürü İbrahim Somtaş, ülkenin dört bir yanından gelen sporcular ile 25 farklı ülkeden katılan yabancı koşucular ve Kayserili sporseverler katıldı. Halk Koşusu öncesi, start verilmeden konuşan Başkan Büyükkılıç, Kayseri'nin sadece sanayi, ticaret şehri olmasının yanında spor şehri de olduğunu ifade ederek, yapılan değerlendirme çalışmalarıyla Avrupa Başkentleri ve Spor Şehirleri Federasyonu tarafından yaptığı çalışmalarla 2024'te Kayseri'nin spor şehri ünvanını aldığının müjdesini verdi.

Başkan Büyükkılıç, konuşmasına şöyle devam etti: "Muhteşemsiniz Kayseri. Sizleri seviyoruz. İyi ki varsınız. Sizlere layık olma yönünde gayretlerimizi gösteriyoruz. Belediyeciliği sadece kaldırım yapmak, park yapmak, asfalt yapmak olarak görmüyoruz. Bunlarla birlikte sizleri kültürel, sportif, konularda sosyalleştirerek, çalışmalar yapıyoruz. Burada çok değerli bakanımız değerli valimiz, değerli milletvekillerimiz, 7'den 70'e her kesimi görüyoruz. Bunun sevincini yaşıyoruz. Kayserimizin sadece ticaret ve sanayi şehri olarak anılması değil, sporun da şehri olma yönünde gayret gösteriyoruz. Kayseri'mizi her yönüyle zenginleştirecek ve her yönüyle 'Ben Kayseriliyim, Ben Kayseri'de yaşıyorum. Kayseri bizim için olmazsa olmaz diyecek' bir anlayışa sahip olmak için gayret gösteriyoruz. Bugün Kayserispor-Beşiktaş maçımız var. Kayserispor'umuza buradan başarılar diliyoruz. İstanbul'a selamlar gönderiyoruz. Kayserispor bizim gururumuz. 2024 Kayserispor şehri. Yapılan değerlendirme çalışmalarıyla Avrupa Başkentleri ve Spor Şehirleri Federasyonu tarafından yaptığı çalışmalarla 2024 Kayseri spor şehri. Bu ünvanı kazandı Kayseri'miz. Bu ünvanı sizlerin sayesinde aldık. Şimdi de 3'üncü yarı maratonumuzu hayata geçiriyoruz. Katılımlarınızdan dolayı her birinize teşekkür ediyorum."

AK Parti Milletvekili Hulusi Akar ise, Kayseri'nin sporun şehri olma yönünde Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç'ın çok ciddi çalışmaları olduğunu ifade ederek Başkan Büyükkılıç'a 'sporun koçu' diyerek hitap etti. Akar, "Bugünlere gelmek kolay olmadı. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde Türkiye'de yine bütün sahalarda olduğu gibi spor konusunda ve sporun yaygınlaştırılması konusunda bildiğiniz gibi çok ciddi çalışmalar yapıldı. Büyükşehir Belediye Başkanımız Dr. Memduh Büyükkılıç, koordinasyonunda katkılarıyla gece gündüz dinlenmeden, durmadan yaptığı çalışmalarla 115 bin kişi spor yapabilecek hale geldi. Spor koçumuz belediye başkanımızı alkışlıyoruz. Sağ olsun. Var olsun. Durmak yok, devamlı koşuyoruz. Sağlıklı bir yaşam için spor şart. Avrupa kuruluşunun yaptığı çalışmalarla 2024 Kayseri spor şehri seçilmesi de Kayseri'deki yerel yönetimlerin çalışması sonucunda oldu" ifadelerini kullandı. Türkiye Atletizm Federasyonu Başkanı Fatih Çintimar da, Başkan Büyükkılıç'a Kayseri'de bu yarışmalara öncülük ettiği için teşekkürlerine ileterek, katılımcılara başarılar diledi. Konuşmaların ardından geri sayım yapılarak, protokol tarafından korna basılıp, start hakemlerince koşu başlatıldı. Protokol de halk koşusuna katıldı.

'Mimar Sinan' temasıyla büyük bir katılımla ve 'Bir Maratondan Daha Fazlası' sloganı ile düzenlenen Uluslararası Kayseri Yarı Maratonu 21K, 10K ve halk koşusu olmak üzere üç kategoride koşuldu. Isınma egzersizleri yapıldıktan sonra başlayan yarı maratonda, sporcular, Cumhuriyet Meydanı, Sivas Caddesi, Yıldızevler ve Anadolu Harikalar Diyarı rotasında ter döktü.

Ödüller sahiplerini buldu

Mimar Sinan temasıyla gerçekleşen ve 'Bir Maratondan Daha Fazlası' sloganı ile düzenlenen Uluslararası Kayseri Yarı Maratonu, 21K, 10K ve halk koşusu olmak üzere üç kategoride koşuldu. toplam ödülün 453 bin TL olduğu yarışta, 204 kişi para ödülünden yararlandı. Yarışa, 21K / 10K / Halk Koşusu olmak üzere 3 kategoride 7 bin 500 koşucu katılım sağladı. Cumhuriyet Meydanı'nda gerçekleşen ödül töreninde konuşan Başkan Büyükkılıç, Kayseri'yi sporun başkenti bir şehir haline getirecek çalışmalara devam edeceklerini dile getirerek, "Böyle güzel bir organizasyonu düzenleyen Spor A.Ş.'mizin genel müdürüne ve ekibine teşekkür ediyorum. 7'den 70'e tüm katılımcılara teşekkür ediyorum. Hepinize minnet duyuyor, teşekkür ediyoruz. İnşallah üçüncüsünü yaptığımız yarı maraton yarışmamızın daha sonra senelerde geleneksel hale getiririz. 2024 Avrupa Spor Şehri Kayseri olduğunu da duyurmak isterim yeniden. Sizler vasıtasıyla bizlere sağlayan hemşehrilerimize ve katılımcılara teşekkür ediyorum. Kayserimizi gerçek manada spor şehri başkenti olarak getirme yönünde çalışmalarımız sürdüreceğimizi bildiriyor, derece alan kardeşlerimizin her birini tebrik ediyor. Başarılar diliyorum" dedi. 21K Genel Klasman kadınlar kategorisinde birinci olan Sultan Haydar, geçen seneki parkur rekorunu da kırdı. İkinci ise Ivyne Jeruto Lagat, üçüncü Derya Kunur, dördüncü ise, Sümeyye Erol oldu. Öte yandan beşinci Dilek Öztürk, altıncı ise Bahar Atalay oldu. 21K Genel Klasman dereceye giren erkek sporculardan Frankline Keitanyi Ngelel birinci olurken, Hüseyin Can ikinci, Ayetullah Aslanhan üçüncü, Ramazan Bağtuğ dördüncü, Meshack KımutaI Kıbıl beşinci, Ersin Tekal ise altıncı oldu. 10K Genel Klasman kadınlarda dereceye giren kadın sporculardan Gamze Bulut Duyar şampiyon olurken, Rumeysa Coşkun ikinci ve Berfin Kaya üçüncü sırada yer aldı. 10K Genel Klasman kadınlarda Ezgi Kaya dördüncü, Dilan Çukurcam beşinci oldu. 10K Genel Klasmanda ise dereceye giren erkek sporculardan Ömer Amaçtan birinci sırada yer alırken, Taner Tunçtan ikinci, Bahattin Üney üçüncü oldu. 10K Genel Klasman erkekler kategorisinde İbrahim Karater dördüncü olurken, Hakan Çoban beşinci dolu.

Yarışma sonunda dereceye giren sporcuların kupaları, plaketleri, ödülleri ve çiçekleri takdim edildi.