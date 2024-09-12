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Uluslararası Kayseri Yarı Maratonu Tanıtıldı

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Kayseri Büyükşehir Belediyesi Spor AŞ tarafından düzenlenecek olan Uluslararası Kayseri Yarı Maratonu'nun tanıtım toplantısı yapıldı. Etkinlik, kentte yaşayan her kesimden insanı bir araya getiriyor.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Spor AŞ tarafından bu yıl dördüncüsü düzenlenecek Uluslararası Kayseri Yarı Maratonu'nun tanıtım toplantısı yapıldı.

Vali Gökmen Çiçek, Kadir Has Gösteri ve Sanat Merkezi'ndeki toplantıda, etkinliğin kentte yaşayan her kesimden insanı bir araya getirdiğini söyledi.

Kayseri Yarı Maratonu'nun bir marka olmaya başladığını vurgulayan Çiçek, Kayseri Büyükşehir Belediyesinin verdiği önemin şehri spor merkezi haline getirdiğini ifade etti.

AK Parti Kayseri Milletvekili Şaban Çopuroğlu da Kayseri'yi spor anlamında yukarılara taşımak için ellerinden geleni yapacaklarını söyledi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç ise yarı maratonun kentin tanıtımında önemli etkinliklerden olduğunu vurguladı.

Büyükkılıç, "Spor şehri Kayseri" diyebilmek için öncelikle kentin spor alt yapısını hazır hale getirmek gerektiğini, bu doğrultuda belediye olarak ciddi çalışma yaptıklarını belirtti.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı da yarı maratona yabancı sporcuların da katılacağını, bunun Kayseri'deki etkinliğin önemini ortaya koyduğunu kaydetti.

Büyükşehir Belediyesi Spor AŞ Genel Müdürü İbrahim Somtaş da "Bir maratondan daha fazlası" diyerek yola çıktıklarını, bundan önce düzenlenen 3 yarışta da bu sözün hakkını verdiklerini ifade etti.

Somtaş, 22 Eylül 2024'teki yarı maratona 3 kategoride 7 bin 500'ün üzerinde başvuru yapıldığını, yarış gününe kadar sayının 10 bini aşacağını düşündüklerini söyledi.

Organizasyonun toplam 1 milyon 64 lira para ödülü olduğunu aktaran Somtaş, halk koşusu kategorisinde de dereceye girenlere sürpriz ödüller hazırlandığını belirtti.

Kaynak: AA / Sercan Küçükşahin - Spor

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