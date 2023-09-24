Uluslararası Kayseri Yarı Maratonu Tamamlandı

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Spor AŞ tarafından düzenlenen Uluslararası Kayseri Yarı Maratonu, başarılı bir şekilde tamamlandı. Maratonda 25 ülkeden atletler ve 40 elit sporcu yer aldı. Kadınlarda Sultan Haydar birinci olurken, erkeklerde ise Frankline Keitanyi Ngelel birinciliği elde etti. Törenle dereceye giren sporcular ödüllendirildi.