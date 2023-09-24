Uluslararası Kayseri Yarı Maratonu Tamamlandı
Kayseri Büyükşehir Belediyesi Spor AŞ tarafından düzenlenen Uluslararası Kayseri Yarı Maratonu, başarılı bir şekilde tamamlandı. Maratonda 25 ülkeden atletler ve 40 elit sporcu yer aldı. Kadınlarda Sultan Haydar birinci olurken, erkeklerde ise Frankline Keitanyi Ngelel birinciliği elde etti. Törenle dereceye giren sporcular ödüllendirildi.
Kayseri Büyükşehir Belediyesi Spor AŞ tarafından üçüncüsü düzenlenen Uluslararası Kayseri Yarı Maratonu koşuldu.
Bu yıl "Mimar Sinan" temasıyla düzenlenen maratonun 21 kilometre ve 10 kilometre etaplarının startı Cumhuriyet Meydanı'ndan verildi.
25 ülkeden atletlerin ve 40 elit sporcunun katıldığı organizasyonda 21 kilometre kadınlar kategorisinde Sultan Haydar birinciliği elde ederken geçen seneki parkur rekorunu da kırdı.
Yarışta Ivyne Jeruto Lagat ikinci, Derya Kunur üçüncü, Sümeyye Erol dördüncü, Dilek Öztürk beşinci, Bahar Atalay altıncı oldu.
Erkeklerde ise Frankline Keitanyi Ngelel birinciliğe ulaşırken, Hüseyin Can ikinci, Ayetullah Aslanhan üçüncü, Ramazan Bağtuğ dördüncü, Meshack Kimutai Kibil beşinci, Ersin Tekal ise altıncı sırada yer aldı.
10 kilometrede kadınlarda Gamze Bulut Duyar şampiyon olurken, Rumeysa Coşkun ikinciliği, Berfin Kaya üçüncülüğü, Ezgi Kaya dördüncülüğü, Dilan Çukurcam ise beşinciliği elde etti.
Erkeklerde ise Ömer Amaçtan birinci, Taner Tunçtan ikinci, Bahattin Üney üçüncü, İbrahim Karater dördüncü, Hakan Çoban beşinci oldu.
Yarışların ardından Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen törende, dereceye giren sporculara kupa, plaket, ödül ve çiçekleri takdim edildi.