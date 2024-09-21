Uluslararası Kayseri Yarı Maratonu'nda Çocuklar Koştu
Kayseri Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen Uluslararası Kayseri Yarı Maratonu etkinliği kapsamında 7-15 yaş arasındaki yaklaşık 350 çocuk 600 metre koşarak madalya aldı. Organizasyona yarın 15 ülkeden 240'ı yabancı 6 binin üzerinde sporcu katılacak.
Kayseri Büyükşehir Belediyesi Spor AŞ tarafından yarın başlayacak Uluslararası Kayseri Yarı Maratonu kapsamında çocuklar yarıştı.
Kayseri Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen etkinliğe 7-15 yaş arası yaklaşık 350 çocuk katıldı.
Çocuklar, kayıtların ücretsiz olduğu maratonda 600 metre boyunca koştu. Çocuklarının heyecanına ortak olan aileler de o anları cep telefonuyla kaydetti.
Etkinliğe katılan tüm çocuklara madalya takdim edildi.
Bu yıl 4'üncüsü Koramaz Vadisi temasıyla düzenlenecek Uluslararası Kayseri Yarı Maratonu'nda yarın 15 ülkeden 240'ı yabancı 6 binin üzerinde sporcu katılacak.
Halk koşusu, 21 ve 10 kilometre olmak üzere üç kategoride gerçekleştirilecek organizasyonda dereceye girenlere toplam 1 milyon 64 bin lira ödül verilecek.???????