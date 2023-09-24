Kayseri Büyükşehir Belediyesi Spor AŞ tarafından üçüncüsü düzenlenen Uluslararası Kayseri Yarı Maratonu başladı. Maratonda 25 ülkeden yabancı atlet, 40 elit sporcu ve 7 bin 500 koşucu yer aldı. Halk koşusu öncesi yapılan konuşmalarda Kayseri'nin Avrupa Spor Şehri ünvanı aldığı ve maratonun yıllarca sürmesi dileğinde bulunuldu.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Spor AŞ tarafından üçüncüsü düzenlenen Uluslararası Kayseri Yarı Maratonu başladı.

Bu yıl "Mimar Sinan" temasıyla düzenlenen maratonun 21 kilometre ve 10 kilometre etaplarına Cumhuriyet Meydanı'nda start verildi.

25 ülkeden yabancı atlet, 40 elit sporcu ve 7 bin 500 koşucunun katıldığı maratonda halk koşusu da gerçekleştirildi.

Kimi aileler pusetteki bebekleriyle halk koşusunda yerini alırken, bazı engelli sporcular da koltuk değnekleriyle maratona katıldı.

Halk koşusu öncesi konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Avrupa Başkentleri ve Spor Şehirleri Federasyonu (ACES) tarafından 2024'te Kayseri'nin Avrupa Spor Şehri ünvanı aldığını söyledi.

AK Parti Kayseri Milletvekili Hulusi Akar ise spora verdiği destekten dolayı Büyükkılıç'a teşekkür etti.

Türkiye Atletizm Federasyonu Başkanı Fatih Çintimar da Kayseri'de üçüncüsü düzenlenen yarı maratonun yıllarca sürmesi dileğinde bulundu.

Konuşmaların ardından geri sayım yapılarak Vali Gökmen Çiçek ve diğer protokol üyelerinin de katılımıyla halk koşusu başlatıldı.