Uluslararası Kahraman Bagatır İlkbahar Okları Yarışması Antalya'da başladı - Haberler

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Uluslararası Kahraman Bagatır İlkbahar Okları Yarışması Antalya'da başladı

AA - Oktay Özden - Spor
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Uluslararası Kahraman Bagatır İlkbahar Okları Yarışması Antalya'da başladı

2022 Uluslararası Kahraman Bagatır İlkbahar Okları Yarışması, Antalya'da resmi antrenman atışlarıyla başladı.

ANTALYA (AA) - 2022 Uluslararası Kahraman Bagatır İlkbahar Okları Yarışması, Antalya'da resmi antrenman atışlarıyla başladı.

Türkiye Okçuluk Federasyonunun faaliyet programında yer alan organizasyon, 100. Yıl Okçuluk Tesisleri'nde gerçekleştiriliyor.

Okçuluk Milli Takımlar Teknik Direktörü Yusuf Göktuğ Ergin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yarışmaya 13 ülkeden 66 sporcu akredite olduğunu bildirdi. Ergin, 10 Nisan Pazar günü final atışlarıyla sona erecek organizasyonda yarın sıralama atışlarına geçileceğini söyledi.

Uluslararası Kahraman Bagatır İlkbahar Okları Yarışması'nda Türkiye'yi temsil edecek sporcular ise şöyle:

Klasik yay erkekler: Samet Ak, Berkay Akkoyun, Musa Arzuman, Mete Gazoz, Efe Gürkan Maraş, Muhammed Yıldırmış

Klasik yay kadınlar: Yasemin Ecem Anagöz, Ezgi Başaran, Gülnaz Büşranur Coşkun, Defne Derebaşı, Aslı Er, Zeynep Köşe

Makaralı yay erkekler: Batuhan Akçaoğlu, Demir Elmaağaçlı, Emircan Haney, Yakup Yıldız

Makaralı yay kadınlar: Yeşim Bostan, Songül Lök, Emine Rabia Oğuz, Ayşe Bera Süzer.

AA / Oktay Özden - Spor

İlkbahar, Okçuluk, Türkiye, Antalya, Spor, Haberler

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