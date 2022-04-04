Uluslararası Kahraman Bagatir İlkbahar Okları Yarışması, Antalya'da yapılacak - Haberler

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Uluslararası Kahraman Bagatir İlkbahar Okları Yarışması, Antalya'da yapılacak

AA - Muhammed Boztepe - Spor
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Uluslararası Kahraman Bagatir İlkbahar Okları Yarışması, Antalya'da yapılacak

2022 Uluslararası Kahraman Bagatir İlkbahar Okları Yarışması, Antalya'da yapılacak.

ANTALYA (AA) - 2022 Uluslararası Kahraman Bagatir İlkbahar Okları Yarışması, Antalya'da yapılacak.

Türkiye Okçuluk Federasyonundan yapılan açıklamaya göre organizasyon, 6-10 Nisan tarihlerinde 100. Yıl Okçuluk Tesisleri'nde gerçekleştirilecek.

Yarışmaya 13 ülkeden 66 sporcu akredite oldu.

Türkiye'yi temsil edecek sporcular şu şekilde:

Klasik yay erkekler: Samet Ak, Berkay Akkoyun, Musa Arzuman, Mete Gazoz, Efe Gürkan Maraş, Muhammed Yıldırmış

Klasik yay kadınlar: Yasemin Ecem Anagöz, Ezgi Başaran, Gülnaz Büşranur Coşkun, Defne Derebaşı, Aslı Er, Zeynep Köşe

Makaralı yay erkekler: Batuhan Akçaoğlu, Demir Elmaağaçlı, Emircan Haney, Yakup Yıldız

Makaralı yay kadınlar: Yeşim Bostan, Songül Lök, Emine Rabia Oğuz, Ayşe Bera Süzer

AA / Muhammed Boztepe - Spor

İlkbahar, Okçuluk, Türkiye, Antalya, Spor, Haberler

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