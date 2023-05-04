Uluslararası Judo Federasyonu Olağan Kongresi Katar'da gerçekleştirildi

Uluslararası Judo Federasyonu (IJF) Olağan Kongresi, Katar'ın başkenti Doha'da gerçekleştirildi.

Türkiye Judo Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, 7-14 Mayıs tarihlerinde Katar'da düzenlenecek Büyükler Dünya Judo Şampiyonası öncesi yapılan olağan kongrede IJF'in icra komisyonunda yeni görevlendirme seçimi yapıldı.

Buna göre IJF genel sekreterliğine Lisa Allan getirilirken, genel saymanlığa ise Naser Al Tamimi yeniden seçildi.

Türkiye Federasyon Başkanı ve Avrupa Judo Birliği (EJU) Sportif Direktörü Sezer Huysuz kongrede Türkiye'yi temsil etti.

Kongrede alınan kararlara göre; Ukrayna-Rusya savaşına dair sosyal paylaşımlarda bulunmayan Rus ve Belaruslu judocuların, bireysel tarafsız sporcular olarak dünya şampiyonasına katılmaları benimsendi.