Uluslararası İstanbul Bisiklet Turu UCI 2.1 statüsüne yükseldi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştiraki Spor İstanbul tarafından düzenlenen Uluslararası İstanbul Bisiklet Turu (Tour of İstanbul), UCI 2.1 statüsüne çıkarıldı. Bu yıl 28 Eylül-1 Ekim'de gerçekleşen organizasyon, Türkiye'nin 2.1 kategorisindeki etaplı yol bisikleti yarışı sayısını 2'ye çıkardı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştiraki Spor İstanbul tarafından bu yıl ilki düzenlenen Uluslararası İstanbul Bisiklet Turu ( Tour Of İstanbul ) seviye atladı.

Spor İstanbul'un Türkiye Bisiklet Federasyonu ve Uluslararası Bisiklet Birliği (UCI) iş birliğinde düzenlediği Tour Of İstanbul, UCI 2.1 statüsüne çıkarıldı.

Bu yıl 28 Eylül-1 Ekim'de yapılan, 15 ülkeden, 21 takıma mensup 147 sporcunun pedal çevirdiği organizasyonun seviye atlamasıyla Türkiye'nin 2.1 kategorisindeki etaplı yol bisikleti yarışı sayısı 2'ye yükseldi.

2024 yılında iki önemli şehrin adıyla anılan, Türkiye'nin tanıtımında ve bisiklet sporunun gelişmesinde önemli rol üstlenen Tour of İstanbul 26-29 Eylül 2024, Tour of Antalya ise 8-11 Şubat 2024'te düzenlenecek.