Uluslararası Gençler Masa Tenisi Şampiyonası Antalya'da devam ediyor
Türkiye Masa Tenisi Federasyonu'nun ev sahipliğinde Antalya Spor Salonu'nda düzenlenen Uluslararası Gençler Masa Tenisi Şampiyonası'na 20 ülkeden 130 sporcu katılıyor. İlk üçe girecek sporcular bir üst tura yükselecek.
Uluslararası Gençler Masa Tenisi Şampiyonası'nın (WTT Youth Contender) Antalya etabı sürüyor.
Türkiye Masa Tenisi Federasyonunun ev sahipliğinde Antalya Spor Salonu'nda düzenlenen ve dün başlayan organizasyona, 20 ülkeden 39'u Türk 130 sporcu katılıyor.
Etapta ilk üçe girecek sporcular, bir üst tura yükselecek.
Organizasyon, 19 Ocak Cuma günü sona erecek.