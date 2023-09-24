Uluslararası Gelibolu Maratonu'nda Dereceye Girenler Belli Oldu

Bu yıl 8'incisi düzenlenen Uluslararası Gelibolu Maratonu'nda dereceye giren sporcular belli oldu. Erkeklerde Ergün Arslan birinci olurken, kadınlarda Maria Kolpakova birincilik elde etti.

Bu yıl 8'incisi düzenlenen Uluslararası Gelibolu Maratonu'nda, 42K'da erkeklerden 3 saat 34 dakika 01 saniyelik derecesiyle Ergün Arslan 1'inci olurken, Ergün Kızılaslan 2'nci, Joao Theoto Junior 3'üncü oldu. Kadınlarda ise 3 saat 27 dakika 40 saniyelik derecesiyle Maria Kolpakova 1'incilik kürsüsüne çıkarken, 2'nci Ekaterina Troshanova, 3'üncü Süreyya Acar oldu.

21K yarı maratonda ise kadınlarda 1 saat 38 dakika 58 saniyelik derecesiyle Gülten Zobu Çelik 1'nci, Nebahat Yılmaz 2'nci, Semra Bulut 3'üncü oldu. Erkeklerde Ümit Er, 1 saat 29 dakika 26 saniyelik derecesiyle 1'inci, Batuhan Sağın 2'nci, Metin Barış İlhan 3'üncü sırada organizasyonu tamamladı. 10K kadınlarda 39 dakika 08 saniyede bitiren Özge Çolak 1'nci, Dilşah Kurt 2'nci, Leyla Sapmaz 3'üncü oldu. Erkeklerde 34 dakika 35 saniyelik dereceyle Bedri Şimşek 1'inci, Mehmet Aydıngör 2'nci, Aytaç Ege 3'üncü sırada yer aldı.