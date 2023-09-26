Uluslararası Fethiye Spor Festivali Yarın Başlıyor

Bu yıl dördüncüsü düzenlenecek Uluslararası Fethiye Spor Festivali, yarın başlayacak. Festival kapsamında 6 branşta yaklaşık 3 bin sporcu ağırlanacak. Festivalin tanıtım toplantısı yapıldı.

Bu yıl dördüncüsü düzenlenecek Uluslararası Fethiye Spor Festivali, yarın başlayacak.

Özel Lokman Hekim Esnaf Hastanesi ana sponsorluğunda, Fethiye Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü tarafından düzenlenen festivalin tanıtım toplantısı gerçekleştirildi.

Fethiye Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Harun Reşit Yiğit, bir restoranda gazetecilere yaptığı açıklamada, festivali geleneksel hale getirmenin mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Festival kapsamında geçen yıl 9 branşta 2 bin 497 sporcuyu ağırladıklarını belirten Yiğit, "Organizasyon Fethiye için küçük bir olimpiyat havasında geçiyor. Bu yıl 6 branşta, yaklaşık 3 bin sporcuyu ilçemizde misafir edeceğiz. Festival kapsamında Kelebekler Vadisi'nden ülkemizin tanıtım yüzü Ölüdeniz'e de yüzme yarışı olacak. Festivali gelecek yıllarda daha da kapsamlı hale getirmek için mücadele edeceğiz." diye konuştu.

Yiğit, bu etkinlikle ilçe turizmine de katkı sunduklarını, sporcu ve aileleriyle konaklama tesislerinin hareketlendiğini dile getirirken, festivalin 15 Ekim'de sona ereceğini aktardı.