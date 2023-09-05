Uluslararası Etnospor Festivali Özbekistan'da düzenlenecek

Özbekistan'ın tarihi şehirlerinden Hive'de gerçekleştirilecek Uluslararası Etnospor Festivali, Özbekistan Spor ve Gençlik Bakanlığı ile Özbekistan Etnospor Derneği tarafından düzenlenecek. Festivalde birçok geleneksel spor ve oyun sergilenecek.

Uluslararası Etnospor Festivali, 8-10 Eylül tarihlerinde Özbekistan'da gerçekleştirilecek.

Organizasyondan yapılan açıklamaya göre, festival Özbekistan'ın tarihi şehirlerinden Hive'de yapılacak.

Özbekistan Bakanlar Kurulunun tarihi Hive şehrinde her iki yılda bir Uluslararası Etnospor Festivali düzenlenmesi kararı aldığı aktarılarak, şu ifadeler kullanıldı:

"Festivalin ev sahipliğini, Özbekistan Spor ve Gençlik Bakanlığı ile Dünya Etnospor Konfederasyonu kurumsal üyesi Özbekistan Etnospor Derneği üstlenecek. Gerçekleşecek müsabakalara bine yakın sporcu katılım sağlayacak. Özbek milli güreşi ve dövüş sanatları, alış güreşi, kuşak güreşi, turan dövüş sanatları, kökbörü, atlı güreş, çevkan, mas güreşi, kahramanlar oyunu ve geleneksel okçuluk; festival kapsamında sergilenecek sporlar ile oyunlar olarak belirlendi. Geleneksel sporların ve oyunların yanı sıra resim, nakış ve çömlek sergileri de katılımcılarla buluşacak."

Dünya Etnospor Konfedarasyonunun 8 Eylül tarihinde Hive'de Etnospor Zirvesi düzenleyeceği de ifade edildi.