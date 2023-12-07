Uluslararası Eskrim Organizasyonlarında 108 Milli Sporcu Mücadele Edecek

Fransa, Sırbistan, Danimarka ve Almanya'da düzenlenecek uluslararası eskrim organizasyonlarında Türkiye'den 108 milli eskrimci mücadele edecek. Yıldız eskrimciler, Avrupa Eskrim Konfederasyonu Yıldızlar 17 Yaş Altı Circuit turnuvalarında, büyükler ise Grand Prix ve Büyük Kadınlar Flöre Dünya Kupası'nda madalya arayacak.

Eskrimde Fransa, Sırbistan, Danimarka ve Almanya'da düzenlenecek uluslararası organizasyonlarda 108 milli eskrimci mücadele edecek.

Türkiye Eskrim Federasyonundan yapılan açıklamaya göre yıldız eskrimciler, 9-10 Aralık tarihlerinde Danimarka'nın başkenti Kopenhag ile Fransa'nın Cabries ve Almanya'nın Eislingen kentlerinde düzenlenecek Avrupa Eskrim Konfederasyonu Yıldızlar 17 Yaş Altı Circuit turnuvalarında mücadele verecek. 17 Yaş Altı Circuit turnuvalarında Kopenhag'da epe, Cabries'te flöre, Eislingen'de ise kılıç müsabakaları yapılacak.

Fransa'nın Orleans kentinde 7-9 Aralık tarihlerinde yapılacak Grand Prix'de büyükler kılıçta, ayrıca Sırbistan'ın Novi Sad kentinde 8-10 Aralık tarihlerinde gerçekleştirilecek Büyük Kadınlar Flöre Dünya Kupası'nda da yine milli sporcular madalya arayacak.

Organizasyonlarda mücadele edecek sporcuların isimleri şu şekilde:

Kopenhag epe branşı:

Yılmaz Efe Çoban, Ata Erbay, Hilmi Doruk Erdoğan, Telat Ulaş Ergün, Doruk Erolçevik, Nail Yiğit Gezici, Toprak Çağın Giray, Alaz Güney Karakaş, Kaan Kılıç, Mert Ahmet Koç, Cem Alper Mutlu, Bartu Ömerbaş, Göksu Mert Oran, Onur Saraçoğlu, Ege Sezer, Yağız Yazaltın, Taylan Yıldırım, Tibet Toros Zara, Asya Ahat, Nil Aksan, Lamar Arslan, Elmira Ataş, Mina Bodur, Zülal Can, Berru Dağlı, Nisan Dinçel, Derin Su Edis, Dila Naz Eken, Ecrin Zeynep Erdoğan, Nilahsen Erten, Ceylin İsaoğlu, Ada Ardıç Karaçor, Hadiye Neslipir Kaymak, İlke Taşbaş, Yasemin Toktaş, Beren Ünal ve Yağmur Yurttaş.

Cabries flöre branşı:

Ayşe Aksoy, Damla Erolcay, Serra Gülin Gençoğlu, Rüya Gökkan, Nilim Karavelioğlu, Ada Küfeciler, Ahmed Turgut Anbarlılar, Kağan Ziya Aydın, Arda Barış Demircan, Egemen Erdinç, Yusuf Gürpınar, Adlen Suar Kaya, Sarp Öztürk, Doruk Tosun, Erin Yalçın ve Oğuz Ada Yüksel.

Eislingen kılıç branşı:

Duru Arabacı, İrem Melek Bayrak, Zehra Nehir Cihan, Deniz Duvan, Ela Suzan Ergezer, Akya Göllü, Hayat Gündoğan, İrem Güner, Melis İnanöz, Neris Ada Kabadere, Duru Kırsırtlı, Beren Yağmur Koçkaya, Berra Kürek, Gül İpek Oruncak, Duru Ayşe Özgönül, Ece Öztürk, Derin Pala, Damla Türkmen, Arda Akalın, Ali Barış Akpınar, Toprak Altınçekiç, Eren Aslan, Yiğit Ayaz, Efe Barış, Muhammed Arda Başar, Candeniz Berrak, Acar Dankaz, Arda Doğan, Mustafa Can Gül, Uluç Eke Güven, Emir Yusuf Köşkdere, Poyraz Kümük, Nedim Semih Mescioğlu, Tuna Kerem Özgür, Arda Takka, Ateş Efe Toker, Arda Tanerler ve Furkan Yaman.

Orleans büyükler kılıç branşı:

Kerem Çağlayan, Muhammed Furkan Kalender, Arda Tanerler, Furkan Yaman, Enver Yıldırım, Mustafa Yıldırım, Nisanur Erbil, Iryna Shchukla ve Deniz Selin Ünlüdağ.

Novi Sad büyük kadınlar flöre branşı:

Ada Arıkan, Azra Arıkan, Zeynep Tuana Arslan, Almıla Birçe Durukan, Filiz Ece Erdoğan, Alisa İsbir, İrem Karamete Baldini ve Ada Nur Kıdemli.