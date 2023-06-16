Uluslararası Erciyes Ultra Sky Trail Dağ Maratonu 7-8 Temmuz'da düzenlenecek

Uluslararası Erciyes Ultra Sky Trail Dağ Maratonu, bu yıl 7-8 Temmuz tarihlerinde Erciyes'te düzenlenecek. Kayseri Büyükşehir Belediyesi Erciyes AŞ'nin ev sahipliğinde Middle Earth Travel organizasyonu ile gerçekleştirilecek olan organizasyon, Türkiye'nin yanı sıra diğer ülkelerden sporcuları da ağırlayacak. Yarışlar, iki gün boyunca 64K, 45K, 25K, 12K ve Vertical Kilometer olmak üzere 5 etapta düzenlenecek.

Uluslararası Erciyes Ultra Sky Trail Dağ Maratonu, bu yıl 7-8 Temmuz tarihlerinde Erciyes'te düzenlenecek.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Erciyes AŞ'nin ev sahipliğinde Middle Earth Travel organizasyonu ile bu yıl yedincisi gerçekleştirilecek organizasyon, Türkiye'nin yanı sıra diğer ülkelerden sporcuları da ağırlayacak.

Uluslararası Erciyes Ultra Sky Trail Dağ Maratonu, 7-8 Temmuz'da koşulacak. Atletler, Erciyes Dağı'nda koşu deneyimi yaşayacak.

Merkezi İsviçre'de bulunan ve uluslararası dağ koşularının yönetici kurumları olan Uluslararası Patika Koşuları Birliği (ITRA), Uluslararası Gökyüzü Koşuları Federasyonu (ISF) takviminde de yer alan ve Ultra-Trail du Mont-Blanc (UTMB) gibi global otoriteler tarafından tanınan Erciyes Dağ Maratonu, ülkenin en önemli koşu müsabakalarından biri olarak ön plana çıkıyor.

Yarışlar, iki gün boyunca 64K, 45K, 25K, 12K ve Vertical Kilometer olmak üzere 5 etapta düzenlenecek.

Atletler, uluslararası kategori puanlarını hanesine yazdırmak için Erciyes'te kıyasıya mücadele edecek.