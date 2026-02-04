Haberler

Uluslararası Erciyes Kış Zirve Tırmanışı, hafta sonu 17'nci kez düzenlenecek

Güncelleme:
Kayseri'de, 7-8 Şubat'ta gerçekleştirilecek Uluslararası Erciyes Kış Zirve Tırmanışı'na 200 dağcının katılacağı belirtildi. Tırmanış öncesi kamp yapılacak ve zirve tırmanışına sabah erken saatlerde başlanacak.

Türkiye'nin en önemli kış sporları ve turizm merkezlerinden Erciyes'te Uluslararası Erciyes Kış Zirve Tırmanışı, bu yıl 7-8 Şubat'ta gerçekleştirilecek.

Kayseri Dağcılık İl Temsilcisi İsmail Yılmaz, AA muhabirine, Türkiye Dağcılık Federasyonu ile K2 Dağcılık Kayak İhtisas Spor Kulübünün katkılarıyla düzenlenecek geleneksel kış tırmanışını 200 dağcının katılımıyla yapacaklarını söyledi.

Tekir Kapı'dan 7 Şubat saat 13.00'te Çobani mevkisine hareket edeceklerini ifade eden Yılmaz, burada kamp yaptıktan sonra 8 Şubat saat 04.00'te zirve tırmanışına başlayacaklarını belirtti.

Kaynak: AA / Murat Asil - Spor
