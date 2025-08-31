Uluslararası Edirne Maratonu renkli görüntülere ev sahipliği yaptı

EDİRNE'de düzenlenen Uluslararası Edirne Maratonu'nda yaklaşık 800 atlet, Türkiye- Yunanistan sınırını oluşturan Pazarkule Sınır Kapısı'nı da kapsayan 10 ve 21 kilometrelik parkurda yarıştı. Renkli görüntülere ev sahipliği yapan maratonda 21 kilometrede birinciliği milli atlet Üzeyir Söylemez elde ederken, 10 kilometredeyse Soykan Baykal ipi göğüsledi.

Edirne'de Balkan Ülkeleri Dostluk Grubu Derneği (BÜDDER) tarafından 10'uncusu düzenlenen Uluslararası Edirne Maratonu, 30 Ağustos Zafer Bayramı teması ve 'Her Adım Bir Fidan' sloganıyla gerçekleştirildi. UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'ndeki Selimiye Camisi önünden başlayan maratona yaklaşık 800 sporcu katıldı. Sporcular, 21 kilometre ve 10 kilometrelik iki farklı etapta yarıştı. Yarışın startını Türkiye Atletizm Federasyonu Başkanı Ahmet Karadağ verdi. 10 kilometrelik parkurda sporcular Selimiye Camisi önünden Atatürk Bulvarı, Tunca ve Meriç köprüleri ve Lozan Caddesi'ne giderek buradan dönüş aldı. 21 kilometrelik parkurdaysa aynı rotanın devamında Karaağaç Mahallesi ve Yunanistan açılan Pazarkule Sınır Kapısı'na gidildi. Sporcular gümrük kapısında, sınırın sıfır noktasında, Yunanistan'daki Kastanies Gümrük Kapısı önünden dönüş alarak Selimiye Camisi önünde yarışı tamamladı.

GENEL KLASMANDA BİRİNCİ MİLLİ ATLET ÜZEYİR SÖYLEMEZ

Yarışma sonunda oluşan sonuçlara göre, genel klasmanda 21 kilometrede birinciliği milli atlet Üzeyir Söylemez elde etti. İkinciliği Fetene Alemu Regasa'nın elde ettiği 21 kilometrede, üçüncü Ümit Er oldu. 21 kilometrede kadınlarda Senem Pusat birinci, Euna Lee ikinci, Didem Alaçam üçüncü oldu. 10 kilometrede genel klasmanda birinci Soykan Baykal, ikinci Sezgin Uluhan ve üçüncü Nuh Aşçı oldu. 10 kilometre kadınlarda birinci Denize Koyuncu, ikinci Ayşegül Cenik, üçüncü Bahar Sezer oldu.

ÜZEYİR SÖYLEMEZ: GÜZEL VE ANLAMLI BİR YARIŞTI

Yarışma sonunda duygularını aktaran başarılı atlet Söylemez, motivasyon kaynaklarının 30 Ağustos Zafer Bayramı olduğunu söyledi. Söylemez, "Bizi burada aslında motive eden 30 Ağustos Zafer Bayramı. Büyük Atatürk ve kahraman silah arkadaşlarına ne kadar teşekkür etsek az. İkincisi kahraman itfaiyecilerimiz. Zaten bu yarış '30 Ağustos' parolasıyla ve 'Her Adım Bir Fidan' sloganıyla konuşuldu. Yani her koşucu kendi için fidan dikiyordu. Aslında her anlamda güzel bir yaştı, anlamlı yarıştı. İki ülke bir sınır yaptık. Geçen sene kazandım. Bu sene yine kazandım. Burası gerçekten anlamlı ve eğlenceli bir parkur. Değişken de bir parkur ama seyri çok güzel, açık hava müzesi gibi" dedi.

AHMET KARADAĞ: BAŞARILI DERECELER ÇIKTI

Türkiye Atletizm Federasyonu Başkanı Ahmet Karadağ da, yarışmada çok güzel derecelerin çıktığını belirterek, "Güzel bir havada, güzel bir saatte başlayan yarışmayla beraber çok da başarılı dereceler çıktı. Milli atletimiz Üzeyir Söylemez'in de bu uluslararası müsabakayı yabancı atletlerin önünde kazanması bizi tabii ki çok mutlu etti. Kendisi çok başarılı bir atletimiz. Hem organizasyona, hem yarışan herkese çok teşekkür ediyoruz. Hem 30 Ağustos farkındalığı, hem de yanan ormanlarımız için her katılan, her yarışı bitiren kişiye verilen birer tane fidanla yangınlara karşı olan hassasiyetimizi de bize hatırlattığı için Edirne'ye de çok teşekkür ediyoruz" diye konuştu.

ÖNDER AKDAĞ: ZAFER BAYRAMI COŞKUSUNA UYGUN OLDU

BÜDDER Başkanı Önder Akdağ, organizasyonun Zafer Bayramı coşkusuna uygun yapıldığını belirterek, "Hem ülkemize, hem şehrimize, hem 30 Ağustos Zafer Bayramı coşkusuna uygun, güzel, kusursuz bir organizasyon yapmaktan dolayı mutluyuz. Ben Türkiye Atletizm Federasyonu Başkanımıza teşekkür ediyorum. Bugün bizimle beraber onurlandırdılar bizi. Ayrıca biliyorsunuz sporcular bu yıl ayrı bir coşkuyla koşuyorlar. Çünkü hem 30 Ağustos Zafer Bayramı coşkusu var, bizimle birlikte kutluyorlar, hem de yanan ormanlarımız için her adım bir fidan kampanyasına katkıda bulunuyorlar. Bu yüzden ayrı bir anlam kazanıyor. Şehrimiz adına mutluyuz, gururluyuz" şeklinde konuştu.

80 YAŞINDA 10 KİLOMETRE KOŞTU

Yarışmaya son 3 yıldır katılan ve 10 kilometrelik parkurda koşan 8Ahmet Poyraz(80), "10 kilometre koştum. Yıl içerisinde yapılan tüm koşulara katılıyorum. 2000 yılından beri bu sporun içerisindeyim. Edirne parkurunu da çok seviyorum. Bu yıl üçüncü kez koşuyorum burada. Yarış boyunca hiç zorlanmadan koşuyorum. Baktım gençler yürüyor, onlara 'ayıp' dedim, beni görünce koşmaya başladılar. Onları motive ettim ifadelerini kullandı.

Poyraz'la birlikte yarışı bitiren Remzi Narlı da(79), "9 yıldır bu organizasyonda koşuyorum. Normalde de 45 yaşına kadar da futbol oynadım. Sağlıklı ve zinde kalmak için herkes spor yapsın dedi.

Yarışma sonunda dereceye giren atletlere ödülleri, Edirne Vali Yardımcısı Ercan Çiçek, Türkiye Atletizm Federasyonu Başkanı Ahmet Karadağ ve BÜDDER Başkanı Önder Akdağ tarafından verildi.