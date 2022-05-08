Uluslararası Edirne Maratonu renkli görüntülere sahne oldu

MERİÇ, EDİRNE (DHA) - Edirne'de Balkan Ülkeleri Dostluk Grubu Gençlik ve Spor Kulübü Derneği'nin düzenlediği 7'nci Uluslararası Edirne Maratonu koşuldu.

1022 atletin yer aldığı organizasyonda 10K ve 21K'de mücadele eden sporcular, Karağaç ilçesindeki Lozan Anıtı önünden start aldı. 10 kilometrelik parkurda, Yunanistan sınırındaki Pazarkule Sınır Kapısı'ndan dönüş yapan atletler, kent merkezinden geçerek Lozan Anıtı önünde finişi gördü. 21 kilometrelik parkurda ise Meriç ve Tunca nehirlerini aşan atletler, Selimiye Camii'nden dönüş yaparak Lozan Anıtı önünde organizasyonu sonlandırdılar.

Edirne Maratonu'nda özel sporcu arabasındaki 16 aylık oğlu Can Akbaş ile birlikte koşan Elif Kurtulmuş Akbaş da hayalini gerçekleştirdiğini söyledi. Akbaş, "Lüleburgaz'dan katılıyoruz. Bugün ilk koşumuz olduğu için çok heyecanlıyım. Üstelik Anneler Günü'ne denk gelmiş olması da ayrı bir mutluluk verici. Bizim için tesadüf oldu. Aslında hamile kaldığımı öğrendiğimden beri bunun hayalini kuruyordum. Çünkü yaklaşık 6-7 yıldır koşuyorum. Heyecanla bu günü bekliyordum ve birlikte ilk 10 kilometrelik koşumuzu yapmış olduk. 42 kilometrelik Antalya maratonunda yaş kategorisinde 3'üncü olmuştum. En zorlayıcı parkur Kapadokya'daki 39 kilometrelik ultra maratondu ama müthiş keyifliydi. Bu sporcu arabasını başka bir kadından aldım. Koşmak zaten halime kaldığımı öğrendiğimden beri sürdüreceğime emin olduğum bir şeydi. İlk koşumuzu yaptık, devamını da yapacağız. Her şey zor ama keyif aldığınız şeyi asla bırakmamak, vazgeçmemek ve bir şekilde dönüştürmek lazım. O yüzden bütün sporseverlere tutkunuz olan şeyi devam ettirmenizi öneririm" diye konuştu.